Yolanda Díaz, Ada Colau y Mónica Oltra han vuelto a coincidir este domingo en un acto político, una semana después del que las reunió en Valencia. Ha sido en la clausura de la asamblea de los comunes que ha renovado a Colau y su ejecutiva, donde la ministra de Trabajo ha sido ovacionada al grito de "presidenta" y la alcaldesa de Barcelona le ha dado su total respaldo: "Necesitamos liderazgos como el tuyo, España ahora necesita un liderazgo como el de Yolanda Díaz", ha aseverado.

"Yolanda Díaz nunca quiso ser presidenta, Yolanda Díaz no quería ser una líder mundial, pero le ha tocado", ha apuntado asimismo Colau, que no obstante ha insistido en la necesidad de no presionar a la vicepresidenta segunda para que se postule como candidata a la Moncloa: "Habrá que respetarla siempre cual sea su voluntad y ya llegará el momento de que tome esa decisión", ha señalado.

En este sentido, Colau, que ha alabado el "liderazgo feminista" de Díaz -no impuesto por el cargo, el dinero o el apellido, ha dicho- ha advertido de que son precisamente "sus adversarios que quieren atacarla políticamente" quienes más desean que "sea sobre todo candidata y no la mejor ministra de trabajo que ha tenido este país".

Así, y aunque ha instado a "no presionar" ni "forzar", ha lanzado un claro mensaje de apoyo a la vicepresidenta: "Yolanda, nunca vas a estar sola, vamos a caminar a tu lado, siempre", le ha prometido. "En los momentos más difíciles los comunes caminaremos a tu lado", ha agregado.

Precisamente en esta asamblea Catalunya en Comú ha aprobado una ponencia política en la que apuesta por ir "más allá de la suma de siglas" y "convertir el potencial de liderazgo" de la ministra de Trabajo "en proyecto y sujeto político".

"Ganar pasa también por hacer a Yolanda Díaz la próxima presidenta del Gobierno de España", señala el texto, que incide en la necesidad de "abrirse a nuevas alianzas que cualitativamente representen mucho más que la suma de las partes". "Habrá que convertir un potencial liderazgo en proyecto y sujeto político", añade.

También ha dado su apoyo explícito a Díaz el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha señalado que el acto de este domingo simboliza la construcción de "una alternativa de país". "Una persona como Yolanda nos representa a todos y todas cada vez que lucha por los derechos de las familias trabajadoras", ha afirmado el ministro de Consumo. "Tenemos por delante una oportunidad política que no podemos desaprovechar", ha apuntado Garzón, que ha incidido en que "lo importante es el qué, las políticas, y no el quién".

Por su parte, la propia Díaz ha señalado que tras el acto de Valencia tiene claro que "hay esperanza" y, durante su intervención, ha ofrecido a su vez a Colau su respaldo si se propone revalidar la alcaldía de Barcelona: "Si decides voluntariamente, libremente, asumir el reto de repetir la alcaldía de Barcelona, vas a contar conmigo", le ha prometido

En el acto, al igual que ocurriera con el de 'Otras Políticas' en Valencia, no han estado presentes Irene Montero ni Ione Belarra, aunque la secretaria general de Unidas Podemos sí ha enviado un vídeo con un mensaje. A ella se también se ha dirigido Colau durante su discurso, en el que también le ha garantizado el apoyo de los comunes: "Nos tendrá a su lado", ha afirmado.