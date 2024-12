Registro digital, derecho a la desconexión... Las otras claves de la reducción de la jornada laboral

"Una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo". Así definió Yolanda Díaz su propuesta para la reducción de la jornada laboral el pasado viernes. La medida estrella del Ministerio de Trabajo busca facilitar la conciliación personal y familiar de los trabajadores.

La jornada semanal pasaría de las 40 horas actuales a 37 y media sin rebajar el sueldo. Esto no implica que no se pueda trabajar más de 37,5 horas a la semana, pero la media anual no debe superar, en ningún caso, ese umbral.

Además, los trabajadores que actualmente tengan un contrato parcial de entre 37,5 y 40 horas pasarán a computar como empleados a tiempo completo, por lo que obtendrán una mejora salarial. El Ministerio de Trabajo calcula que esta medida beneficiará a más de doce millones de trabajadores.

Control horario digitalizado

Para garantizar el cumplimiento estricto de esta medida, el Ministerio de Trabajo obligará a las empresas a llevar un registro digital de las horas trabajadas por sus empleados. Además, se blindará el derecho a la desconexión digital, por lo que los trabajadores no deberán estar localizables ni recibir mensajes o llamadas fuera de su horario.

Multas estrictas

Todas las empresas deberán implementar estos cambios a lo largo de 2025, y tienen como fecha límite el 31 de diciembre del próximo año. Si para entonces no han aplicado la reducción de jornada, se expondrán a una sanción de 10.000 euros por cada empleado en situación irregular.