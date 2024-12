Barómetro laSexta | El 52% de los españoles apoya la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025

La reducción de la jornada laboral está cada vez más cerca, y los españoles la ven con buenos ojos. Si los planes del Ministerio de Trabajo se cumplen, la medida debería aplicarse a lo largo de 2025, pasando la jornada semanal completa a 37 horas y media.

Según el barómetro del Instituto Invymark para laSexta, cerca del 51,8 por ciento de los ciudadanos están a favor, frente a un 48,1% que la considera negativa. La mayor parte de los votantes del Partido Popular y Vox están en contra de la reducción, mientras que en los del PSOE y Sumar, la medida la apoyan la práctica totalidad de los electores.

Estos datos se repiten de forma prácticamente idéntica al responder a la pregunta de si creen que esta rebaja de horas será perjudicial para la economía. El 51,5% por ciento cree que no habrá ningún impacto negativo, pero un 48,2% teme que sí.

También hay una división casi perfecta en la valoración sobre si creen que se debería sacar adelante aunque no haya acuerdo con la patronal. Apenas hay tres décimas de diferencia entre quienes creen que no se debe aprobar la reducción sin el concurso de los empresarios y los que creen que debe sacarse adelante aunque no haya pacto. El 50,1% cree que debe buscarse un acuerdo con los representantes empresariales, mientras que el 49,8 considera que no.