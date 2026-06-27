Miles de personas se manifiestan en Málaga para reclamar una solución a la subida de los precios de alquileres

Los detalles Según Delegación del Gobierno, 4.500 personan han llenado las calles de la ciudad malagueña también para reclamar una mejora de los salarios en defensa del derecho a la vivienda.

Miles de personas se manifestaron en Málaga bajo el lema 'Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos', exigiendo soluciones a la subida de alquileres y mejoras salariales. La protesta, organizada por 'Málaga para vivir', busca aplicar efectivamente la Ley de Vivienda, frenar desahucios y regular pisos turísticos. Lula Amir, portavoz del colectivo, destacó que esta es la cuarta movilización en una serie nacional contra la crisis habitacional. Toni Valero, de IU, asistió y enfatizó que la lucha por la vivienda es esencial para la democracia. José Ramón Carmona, del PP, criticó al Gobierno por su gestión fallida de la crisis de vivienda.

Miles de personas han salido en Málaga este sábado para reclamar una solución a la subida de los precios de alquileres y una mejora de los salarios en defensa del derecho a la vivienda.

La manifestación, bajo el lema 'Ni alquileres por las nubes, ni salarios por los suelos' y con pancartas en contra de la especulación ha discurrido sin incidentes y con la petición de reclamar una aplicación efectiva de la Ley de Vivienda, medidas contra los desahucios y una regulación real frente al avance de los pisos turísticos y los fondos buitre. Según cálculos de la Policía Nacional, la manifestación ha tenido una afluencia de unas 4.500 personas.

Una de las portavoces del colectivo que han convocado la manifestación, 'Málaga para vivir', Lula Amir, ha indicado a que esta concentración es la cuarta que realizan y forma parte de una serie de movilizaciones que se están realizando en todo el país "frente a la crisis habitacional". Amir ha indicado que van a seguir luchando por una vivienda digna y ha subrayado que esta manifestación es solo el camino a una huelga general.

El coordinador de Izquierda Unida (IU) en Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, que ha asistido a la manifestación, ha señalado que con esta movilización se vuelve a demostrar que no van a parar hasta que se resuelva el problema de la vivienda en España. "Esta manifestación es prueba de que la lucha por la vivienda es la lucha de la democracia en nuestro tiempo, porque el derecho a la vivienda es hablar de un país para todos y no solo para especuladores", ha precisado.

Valero ha exigido al Gobierno andaluz que "deje de trabajar para el sector inmobiliario y que aplique la Ley de Vivienda. Que deje de trabajar para que especulen unos pocos y que proteja a las familias trabajadoras andaluzas. Y también queremos que el Congreso vuelva a llevar ese decreto antidesahucio".

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha denunciado este sábado el "fracaso absoluto" del Gobierno de Sánchez ante la crisis de vivienda que vive el país y sus políticas fallidas para abordar la situación, por lo que ha tachado de "cinismo" que los partidos de izquierda se manifiesten hoy contra sí mismos. El dirigente popular ha afirmado que existe un problema real "que requiere de la implicación de todas las administraciones", si bien ha lamentado que la respuesta del Gobierno "es claramente insuficiente".

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