El PP ha registrado este jueves su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, cuya ponencia ha recaído en el magistrado José María Macías, uno de los grandes detractores de la norma, que ha tachado de inconstitucional siempre que ha sido preguntado al respecto.

A su juicio, "es una ley que no tiene un fundamento constitucional legítimo" y con ella "se está pasando por encima de la Constitución". También ha aseverado que "es anticonstitucional" y que "no cabe dentro del marco constitucional porque no tiene nada que ver con el interés general". "Lo sabe todo el mundo, nadie puede dudar de que esta ley es inconstitucional", ha sentenciado incluso.

Con este posicionamiento a sus espaldas, ¿cabe su recusación como ponente en este asunto? Según fuentes próximas al magistrado, que tomará posesión oficialmente este viernes, no se ha planteado nada todavía al respecto.

Desde el sector progresista, no obstante, recuerdan que otro magistrado en una situación similar, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo, sí ha comunicado ya su decisión de apartarse voluntariamente de las deliberaciones.

Con la decisión de Campo y a la espera de la que podría tomar Macías, ahora mismo la correlación de fuerzas en el Constitucional estaría seis a cinco a favor de los progresistas, aunque el PP quiere darle la vuelta y ya ha planteado también la recusación del presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y la de la catedrática Laura Díez.