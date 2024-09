El exministro de Justicia y magistrado del Tribunal Constitucional Juan Carlos Campo ha comunicado esta mañana su abstención en el debate de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo sobre la ley de amnistía. El magistrado plantea su abstención basada en lo establecido en los artículos 22 y 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en los artículos 217 y 219.10ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial debido a su labor en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por ello, según ha informado el tribunal de garantías, Campo ha remitido durante la mañana de ese martes un escrito a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, en el que comunica su abstención, que será deliberada en el Pleno del Tribunal Constitucional previsto para la próxima semana, junto con los demás asuntos del orden del día.

El PP ha solicitado que no solo se aparte él, sino también el propio Conde-Pumpido y la magistrada Laura Díez, que fue alto cargo en el Ejecutivo de Sánchez. La Sala de lo Penal del Supremo elevó la cuestión al TC a finales de julio en un auto en el que los magistrados aseguraban no albergar "duda alguna" de que la ley entra en colisión con varios derechos constitucionales, como el de la igualdad ante la ley o la seguridad jurídica.

No obstante, Campo ya descartó en 2021 la posibilidad de amnistiar a los condenados por el 'procés'. De hecho, en ese año cuando ostentaba la cartera de Justicia aseguró en Al Rojo Vivo que el Gobierno no aprobaría una amnistía, puesto que eso implicaba salir del marco legal y constitucional. Finalmente, la norma llegó aunque al frente del Ministerio ya se encontraba Félix Bolaños.

"No cabe porque es el olvido y aquí no hay olvido, sino perdón para construir un futuro mejor, por eso se ha puesto la condición de que no vuelvan a cometer un delito grave", argumentaba Campo por aquel entonces, cuando también evitó hablar del expresident Carles Puigdemont, puesto que "es un fugado de la justicia": "Yo tengo claro cuál es el Estado de derecho y qué hacen los tribunales de justicia", sentenciaba al respecto sin saber lo ocurriría años después.