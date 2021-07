La Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado la petición formulada por Ciudadanos y Vox, que habían pedido respectivamente medidas cautelarísimas y cautelares para suspender los Reales Decretos de indulto de las penas de prisión a nueve acusados en la causa del procés.

Según ha podido saber laSexta, el alto tribunal considera que no concurren las circunstancias que se exigen para adoptar dicha medida cautelar mientras se tramitan los recursos que ambas partes han presentado contra dichos indultos.

"La aplicación del indulto, y no suspensión del mismo, no impide, si así se declara en una eventual sentencia favorable a las pretensiones de los recurrentes, el cumplimiento en su momento de la pena de privación pendiente, de manera que con la ejecución del indulto no se producen consecuencias o situaciones de difícil reversión que puedan hacer perder su finalidad legítima al recurso", incide en uno de los dos autos, ambos de contenido muy similar.

"Por el contrario –añade el tribunal-, en contraste con otros intereses en conflicto que la parte no ha valorado adecuadamente, la suspensión del indulto podría dar lugar a situaciones perjudiciales e irreversibles para los indultados si, como se pretende por la parte recurrente, continúan cumpliendo una pena privativa de libertad de la que finalmente queden indultados".

Por ello, expone la Sala, "no concurren las circunstancias exigidas para justificar la adopción de la medida cautelar de suspensión solicitada. Y, atendiendo a las circunstancias que concurren en la controversia suscitada en este proceso, no se entiende procedente la imposición de costas. concluye que desde la ponderación de los intereses en conflicto no resulta atendible la pretensión de suspensión que solicitan los recurrentes".

Ciudadanos fue la primera organización en mostrarse contraria a los indultos fue Ciudadanos. Los tres de los diputados que estuvieron en el Parlament Catalán durante el procés, Inés Arrimadas, así como el vicesecretario adjunto de la formación, José María Espejo-Saavedra, y el líder de Cs de Cataluña, Carlos Carrizosa, argumentaron en diversas ocasiones que debía suspenderse la medida.

La líder del partido, Inés Arrimadas, explicó en una entrevista en Al Rojo Vivo que en 2017 hubo una "violación de derechos": "[Los responsables del procés] se saltaron todo lo que se pudieron saltar, y no se nos dio la palabra. Tenemos un precedente muy bueno: ya recurrimos al Tribunal Constitucional el amparo, y nos dio la razón. De este modo, tenemos precedentes de ser la base perjudicada", subrayó entonces.

En esta misma línea se pronunciaba la formación de extrema derecha Vox, que presentaba su recurso poco tiempo después que Arrimadas