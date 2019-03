Rajoy niega una gran remodelación del Gobierno: "No hay previsto nada de eso"

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha asegurado que no prevé una crisis de Gobierno más allá de la salida del ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, debido a que encabezará la lista de las elecciones europeas del PP, y de su correspondiente sustitución.



Rajoy ha negado la posibilidad de una crisis más amplia en una breve declaración a los periodistas en los pasillos del Congreso.



Al abandonar el hemiciclo tras participar en la sesión de control al Gobierno y presentar las conclusiones del último Consejo Europeo, Rajoy ha sido preguntado por si tenía en mente hacer una remodelación más amplia aprovechando la salida de Cañete. "No hay previsto nada de eso de lo que usted me pregunta", se ha limitado a señalar el jefe del Ejecutivo.



Tampoco ha ofrecido más datos respecto al momento en que Arias Cañete será relevado en el Gobierno: "Cuando haya algo se lo diremos", ha sido su respuesta.



Previamente, en el debate sobre la última cumbre europea y ante el hecho de que el líder de IU, Cayo Lara, le hubiera afeado que no se conociera aún el cabeza de lista del PP, Rajoy le ha respondido que no sabía por qué le preocupaba tanto ese candidato, al que ha calificado de "muy bueno".