Rajoy evita posicionarse sobre el comunicado de ETA pidiendo perdón

La valoración del Gobierno al comunicado de ETA se la ha dejado al ministro portavoz. Desde el PP vasco han sido muy críticos y han dicho que . Ellos no perdonarán nunca, ha dicho, Alfonso Alonso.. Desde Bildu, Otegui pide la aproximación de los presos y Ciudadanos taxativo ya avisa que nadie pretenda privilegios.

Más de 24 horas después del comunicado de ETA, el perdón de los terroristas sigue estando presente en los discursos políticos. Entre los populares vascos no aceptan las disculpas: "No importa que nos pidan perdón porque nosotros no vamos a perdonar jamás a ETA" ha defendido Alfonso Alonso.

Se trata de una trampa, para Ciudadanos, que no admitirá contrapartidas para los presos de la banda: "Que nadie pretenda conceder privilegios a quienes se dedicaron a sembraron el terror y romper familias" ha asegurado Albert Rivera.

Desde la izquierda abertzale, ahora esperan una respuesta por parte del Estado: "Que vayan preparando los traslados de los presos que se les acaba el tiempo para acabar con algo que debería haber acabado ya hace tiempo, que es la dispersión de nuestros presos" ha dicho Otegui.

Desde el PSOE afirman, este paso es importante para el proceso de paz: "Esperemos que ese punto y final sea definitivo, que el terrorismo de ETA haya desaparecido para siempre" ha defendido Pedro Sánchez.

El Presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, valora positivamente el anuncio de ETA: "Los avances siempre son buenos. Más vale esto que no haber hecho nada". Aunque, al igual que para las víctimas, las disculpas parciales no son suficiente: "Que se hayan metido en este jardín diferenciando unas víctimas de otras me parece una barbaridad".

El Gobierno vasco anima a la banda terrorista a aprovechar el momento de su disolución para equiparar a todas las personas que hayan sufrido su barbarie: "Tener en la misma consideración a todas las víctimas y reconocer el daño injusto". La disolución de ETA está previsto que se anuncie el primer fin de semana de mayo.