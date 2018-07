Rajoy confirma a Rivera por carta que no apoyará a Sánchez: "Su único objetivo es echar al PP"

En la carta que ha mandado Rajoy a Rivera, que responde a la que le remitió el líder de la formación naranja, el presidente en funciones le dice que tiene perfecto derecho a pactar con Sánchez, le pide que comprenda que no se sume a ese acuerdo y le informa de que no ha sido invitado por el líder de los socialistas a hacerlo.

La carta íntegra es la siguiente: "Querido Albert: Agradezco mucho la carta que me has remitido. Hubiera bastado -como hasta ahora- una llamada telefónica. Sabes que siempre estoy a tu disposición. Me dices que has llegado a un acuerdo con el Secretario General del PSOE para votar su candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Tienes perfecto derecho a hacerlo. Espero que comprendas que yo no me sume a ese acuerdo, que no pueda suscribir ese contrato de adhesión y que, por tanto, no vaya a apoyar a tu candidato. Entre otras razones, porque no he sido invitado por él a hacerlo.

No hace falta que te recuerde todas las veces que él mismo ha dicho públicamente que no está dispuesto a pedir, ni a aceptar, el apoyo del Partido Popular, sino que está buscando -como tú sabes- el apoyo o la abstención de PODEMOS.

Es más, su único objetivo -según él mismo ha señalado- es echar al Partido Popular del Gobierno. Y su programa no es otro que derogar toda la labor que el Gobierno ha llevado a cabo en estos últimos años y que, entre otras cosas, nos han llevado a ser el país que lidera el crecimiento y la creación de empleo entre las principales naciones de la Zona Euro.

Comprenderás que, siendo el Partido Popular el más votado en España, se me haga muy difícil explicar a los votantes de mi partido -a los cuales me debo- que apoyo a quien no ha ganado, para derogar todo lo que mi Gobierno ha hecho y sustituirlo por el programa del PSOE.

Sabes que siempre estoy a tu disposición, y dado que has leído mi propuesta y te parece interesante, espero que -si PODEMOS no acaba sumando su apoyo al tuyo para investir a Pedro Sánchez- podamos trabajar juntos en ese amplio Gobierno de coalición que te propuse tres días después de las elecciones y que te pareció muy razonable; cosa que yo te agradecí profundamente. Un fuerte abrazo, Mariano Rajoy Brey".