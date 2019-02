Rafael Blasco reaparece tras pasar tres años en prisión: "Hay mucho inocente dentro de la cárcel"

El exconseller popular Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por fraude en las ayudas a la cooperación y en régimen de semilibertad desde el pasado viernes, ha señalado que durante su estancia en la prisión de Picassent (Valencia) ha visto al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y ha advertido que "peligra su vida", porque una persona "que tiene un cáncer de la envergadura que tiene Zaplana, no puede ni debe estar en unas instalaciones penitenciarias que no reúnen las condiciones para el tratamiento de esa enfermedad".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras comparecer en la comisión de Les Corts que investiga la contratación de la Generalitat con empresas vinculadas con la Operación Taula, derivada del caso Imelsa.

Blasco, preguntado por cómo ha encontrado a Zaplana al coincidir los dos en la cárcel de Picassent, ha explicado que lo vio "algunas veces". Ha lamentado que "es una persona que tiene una enfermedad cuya estancia en la cárcel peligra su vida". "Y yo he estado en la enfermería y sé lo que es eso", ha destacado respecto a las instalaciones de la prisión.

Además, ha remarcado que Zaplana es "una persona que no está juzgada, y, por tanto, por encima de las cosas que se digan, hay que tener en cuenta la presunción de inocencia porque, si no, no estaríamos en un estado de derecho".

"No sé cuál es la solución, pero desde luego una persona que tiene un cáncer de la envergadura que tiene el señor Zaplana no puede ni debe de estar en unas instalaciones penitenciarias que no reúnen las condiciones para el tratamiento de esa enfermedad", ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que "no está juzgado, no está condenado por nada" y "encima tiene una enfermedad". Ha reivindicado que "desde el punto de vista humanitario" debe "contemplarse la posibilidad de que no esté en un sitio donde con un simple resfriado o una gripe se puede morir".

"Una justicia sin un sentido humano ni es justicia ni es nada, sé que esto no deja de ser una frase que yo quizás no soy el más indicado para decirla, pero a mí me parece que todos los comportamientos humanos tienen que tener un componente de humanidad porque si no, no tienen sentido. Es más, diría en algunas casos no solamente de humanidad sino de tener cierta compasión, frente a personas que están en unas circunstancias económicas, físicas o de enfermedad o lo que sea que se deben contemplar", ha agregado.