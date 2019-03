Quim Torra, tras visitar a los presos: "Señor Rajoy, por favor hablemos, no puede ser, de verdad que no puede ser"

El president de la Generalitat ha entrado en Estremera para visitar a parte de los que quiere que sean sus consellers y tras su encuentro confirma que ellos también quieren seguir adelante aunque el Gobierno ha frenado su nombramiento: "Me piden que remarque su voluntad de acceder al cargo y que pida su libertad" ha defendido Torra.

Se han podido ver cara a cara en un encuentro, según Jordi Turull, que han hecho con la "máxima dignidad, vestidos con la insignia formal de consellers" porque insiste, quieren serlo. Ante esto Torra se vuelve a dirigir a Rajoy: "Sentémonos, hablémonos, dialoguemos de una vez. Solucionemos una situación que jamás debía haberse producido cuanto antes".

Rajoy responde a Torra asegurando que formen antes un Gobierno viable: "Un Gobierno que sea capaz de dialogar en serio". Porque, dicen, este Govern no lo está facilitando: "Las propuestas que viene haciendo suponen una confrontación permanente" ha defendido Juan Ignacio Zoido.

Sique con la confrontación también Pedro Sánchez, que vuelve a cargar contra el president de la Generalitat: "El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat. Tan ultraconservador y racista son las declaraciones de VOX como los pensamientos y los escritos de Torra".

Torra ha estado después en Alcalá Meco con Bassa y Forcadell y por la tarde en Soto del Real con Cuixart y Sánchez. Un encuentro del que ha salido muy afectado: "Queremos dialogo, esto no puede seguir así. Ni los hijos de Jordi Sánchez ni el de Cuixart se merecen esto". Por eso se ha vuelto a dirigir a Rajoy y le ha pedido que hablen: "Señor Mariano Rajoy, por favor hablemos, no puede ser, no puede ser, de verdad que no puede ser".