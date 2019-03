Quim Torra sustituirá a los encarcelados y huidos por sus adjuntos si el Gobierno no publica en el BOE sus nombramientos

Quim Torra ni se plantea que el 155 siga adelante: "Me parece inimaginable que el Gobierno español no lo levante". Lo dice en una entrevista que se emitirá en el Punt Avui Televisió en la que asegura que, de no ser así, el gobierno de Rajoy se estaría saltando, dice, sus propias leyes: "Estaría infringiendo, no sólo el decreto aprobado por el estado español, estamos en una situación de crisis institucional de dimensiones muy considerables".

La toma de posesión del nuevo Govern es el miércoles pero entre los suyos cuatro, de momento, faltarían. Turull y Rull que siguen en prisión y reivindican poder ocupar el cargo: "No confío (en que acepten la petición de libertad). Ya lo vimos con Jordi Sánchez y Turull que no les iban a dejar ejercer de presidente de la Generalitat. Por tanto sería bastante absurdo que ahora les dijese que pueden salir" asegura Jordi Pina, abogado de Josep Rull y Jordi Turull.

Además de los encarcelados, dos huidos: Comin y Puig en Bruselas. Critican que la justicia española presione, dicen, para impedir sus nombramientos y aseguran que dimitirán si no se les deja ejercer. Otra de las huidas, aunque no en el nuevo Govern, Clara Ponsatí, no confía en que puedan tomar posesión: "Que publiquen los nombramientos es una obligación y tendríamos que esperar que las obligaciones legales el gobierno español las cumpla".

Según ha podido saber laSexta, si no se publican los nombramientos, Quim Torra sustituirá a los encarcelados y huidos por sus adjuntos en cada una de las consellerías y después les nombraría comisionados, es decir, adjuntos a cada conseller. De esta forma estarían en el Gobierno pero no se bloquearía su formación.