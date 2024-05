Los ataques del presidente de Argentina, Javier Milei, contra Pedro Sánchez han motivado que el Gobierno de España mueva ficha y retire al embajador de la capital, Buenos Aires. En este contexto, el Ejecutivo no descarta nuevas reacciones, como podría ser declarar al presidente de Argentina 'persona non grata'. De materializarse, no sería la primera vez que en España se declarase a alguien 'persona non grata'.

De hecho, ha ocurrido en multitud de ocasiones. Por ejemplo, Ceuta declaró a Santiago Abascal 'persona non grata' en noviembre de 2021. Mariano Rajoy lo fue en su localidad, Pontevedra, en 2016. Pero lo cierto es que estas declaraciones han ido más allá de la política. Javier Tebas también fue declarado 'persona non grata' por los socios compromisarios de Osasuna. Es más, en dos ocasiones diferentes.

En ese segundo intento (pues en el primero no llegó a oficializar por no estar recogido en los estatutos), se celebró una Asamblea General en la que 149 votos a favor y los estatutos del club ratificaron la declaración. Con esta reacción censuraron la denuncia de Tebas hacia Osasuna por los supuestos amaños en 2014 y la petición del presidente de LaLiga de imputar al club navarro en esta causa.

En el plano internacional, Rusia ha declarado 'persona non grata' a un trabajador de la Embajada de Eslovenia en Moscú. Por su parte, Ecuador declaró 'persona non grata' a la Embajadora de México en Quito por las declaraciones del Presidente mexicano sobre las elecciones de 2023 y el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.

Qué es ser 'persona non grata'

Esta declaración supone que la persona en cuestión ha sido "rechazada por un Gobierno u otra institución", ta y como recoge la Real Academia Española. En el ámbito del Derecho Internacional, cuando una persona es declarada 'non grata' conlleva unos efectos jurídicos, como la pérdida de "los 'privilegios', por ejemplo la inmunidad jurisdiccional, que frente al Estado declarante le corresponderían en calidad de miembro de una misión diplomática", explica el doctor en Derecho, Gabriel Doménech Pascual en su artículo 'Las declaraciones administrativas de 'personas non grata'.

El experto recuerda que el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que "el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es 'persona non grata', o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable".

Esto implica que el Estado en cuestión podrá, dice el citado artículo, retirar "a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda". En cualquier caso, añade que la persona podrá ser declarada 'non grata' o no aceptable "antes de su llegada al territorio del Estado receptor". El segundo punto señala que si el Estado acreditante se niega a ejecutar la declaración, el receptor puede negarse a reconocer como miembro de la misión a la persona de que se trate".

Así, 'persona non grata' es un recurso contemplado únicamente en el derecho internacional. Cuando se da en ayuntamientos o instituciones tiene un "carácter simbólico", recoge el experto en su escrito.