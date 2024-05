Tras la decisión de retirar a la embajadora española de Buenos Aires de forma definitiva, el Gobierno abre la puerta a ir más allá en sus medidas contra el presidente de Argentina, Javier Milei, por sus ataques contra Pedro Sánchez. Fuentes consultadas por laSexta reconocen que hay nuevas medidas que pueden adoptarse en los próximos días, como puede ser declarar 'persona non grata' a Milei en España, si bien ni esa ni otras medidas han sido concretadas todavía.

Estas fuentes señalan que el Gobierno se ha mostrado muy contenido para una crisis que dicen que trasciende a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. También recuerdan que la medida de declarar 'persona non grata' a una autoridad política ya se tomó con la Venezuela de Nicolás Maduro, cuando se declaró 'persona non grata' al embajador de Venezuela en España, Mario Isea.

Este martes, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido tajante al afirmar que Argentina "continuará sin embajadora" española en Buenos Aires, quien se quedará "definitivamente en Madrid". "La retirada de la embajadora supone que en adelante no habrá una embajadora de España en Buenos Aires y la Embajada continuará a un nivel de encargado de negocios", ha explicado Albares.

El ministro ha defendido que se recibió a Milei "de la forma en la que hay que acoger a un presidente de la República de Argentina", actuando "de buena fe" y con "hospitalidad", siendo respondidos con "un ataque frontal" y "con insultos a nuestras instituciones".

¿Qué significa ser 'persona non grata'?

El derecho internacional especifica que cuando un Estado declara 'persona non grata' a una persona deja constancia que no quiere que esa persona entre en su territorio. En el caso de Javier Milei, conllevaría perder la confianza con España y perder los privilegios que acompañan al cargo.

Podría viajar a España, pero no en calidad de presidente de Argentina, sino como un ciudadano de a pie, sin la recepción que debería tener el presidente de un gobierno extranjero. Por poner un ejemplo, Perú declaró 'persona non grata' a Evo Morales, con una orden al Ministerio de Inmigración para que no pudiese entrar al país.

Milei considera un "disparate" la retirada de la embajadora

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha tachado de "disparate propio de un socialista arrogante" la decisión del Gobierno de retirar a la embajadora española en Buenos Aires, recomendando a Pedro Sánchez que "se busque un buen abogado para su esposa".

"Los socialistas son capaces de hacer cualquier cosa", ha advertido Milei, que en la convención ultra organizada por Vox en Madrid llamó "cobarde" a Sánchez y "corrupta" a Begoña Gómez.