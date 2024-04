Las leyes de la 'concordia' de PP y Vox en contra de la ley de Memoria Democrática en Castilla y León y Valencia no mencionan la palabra "dictadura", ya que hablan simplemente de "franquismo".

Dentro del PP hay matices muy distintos de por qué algunos barones evitan escribirlo en las leyes de memoria que están pactando con Vox.

Para el presidente de la Generalidad valenciana, Carlos Mazón, que también ha sacado adelante una ley autonómica de memoria democrática, el franquismo es "por supuesto" una dictadura. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León ha asegurado que "el franquismo es una dictadura", pero tras ser preguntado por qué esa afirmación no está plasmada en el papel, el popular se ha limitado a decir que "este borrador de ley de concordia lo que busca es la concordia".

El Gobierno, que anunció este lunes que llevará al Constitucional las leyes del PP y Vox en contra de la Memoria Democrática, le ha dado seis meses al PP para que de marcha atrás.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que, "si finalmente, después de los 6 meses preceptivos, no hay acuerdo al respecto, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional" porque, según consideran los socialistas, "vulneran los derechos humanos". El ministro ha insistido en que "es inaceptable" que "igualen la dictadura con la Segunda República".

A pesar de que Mazón y Mañueco hayan reconocido que el franquismo fue una "dictadura", otros barones del PP no se han querido pronunciarse al respecto. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia ha justificado no poder opinar de algo que no conoce "en profundidad" ni sabe "las razones".

Por su parte, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero espera que el Constitucional siente doctrina sobre la memoria y "quede en la conciencia colectiva y política lo que fue una dictadura horrenda" para que no quede a expensas del gobierno de turno.