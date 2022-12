El 14 de diciembre juez Belga decidirá qué hace con Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers en Bruselas, si ordena o no la entrega España. Jaume Alonso Cuevillas, abogado de Puigdemont, ha afirmado que "en caso de extradición, no existen garantías de tener un juicio justo en España".

El expresident está metido totalmente en campaña desde Bruselas y no tiene intención de volver. "Me siento muy triste de no poder competir en igualdad de condiciones que mis adversarios; yo desearía volver hoy mismo a Cataluña y me gustaría que se dieran las condiciones para poder volver", ha dicho Puigdemont en una entrevista en Nació Digital.

A la espera de la Justicia belga, las elecciones catalanas se acercan y la situación no es la misma para todos los que están en alguna lista electoral.

Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret desde Bruselas no podrían tomar posesión ni participar en el Parlament. En cambio, quienes están en la cárcel, Junqueras, Joaquín Forn y Jordi Sànchez, sí solicitándolo al juez.

Joaquín Uría, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, ha explicado que "a quienes están en prisión se les podría otorgar un permiso para ir al Parlament".

Desde Bruselas, el exconseller Toni Comín acusa al estado español de haber cometido un error dramático y vivir en una ficción lamentable e indigna. "El caso puede acabar en los tribunales europeos y España, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha perdido casos importantísimos", ha dicho en elmon.cat.

Asegura que pase lo que pase, nada hará cambiar que en Cataluña haya dos millones de independentistas.