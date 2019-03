Puigdemont inaugura la nueva embajada catalana en Copenhague sin ningún representante del Gobierno danés

INAUGURA UNA EMBAJADA DE CATALUÑA EN DINAMARCA

Carles Puigdemont ha viajado a Dinamarca para inaugurar en Copenhague una nueva embajada de Cataluña en el exterior. Sin embargo, el presidente no ha conseguido cerrar ningún encuentro con representantes del Gobierno danés. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría por su parte cree que el independentismo no tiene vergüenza democrática: "La consulta no se va a celebrar, a un mes que queda, aquí no hay legalidad, no hay logística, no hay firma. Creo que eso de 'un referéndum con garantías', lo que no hay ahora es la más mínima vergüenza democrática a la hora de presentar iniciativas".