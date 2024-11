El PSOE tacha de "bulos" las acusaciones contra el hermano de Sánchez mientras el PP habla de "degradación política"

La imputación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, es calificada desde el PSOE de "gratuita" y realizada a través de "bulos", mientras que desde el Partido Popular hablan de "degradación de la política española sin límites" tras conocer la noticia.

Este pasado miércoles, la jueza Beatriz Biedma ha citado como investigado a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, así como a otras ocho personas -entre los que se encuentra el líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo- por presuntos delitos contra la Administración y la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

En concreto, por presuntas irregularidades en el nombramiento de Sánchez, como coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. Una imputación que ha generado la reacción del líder popular, Alberto Núñez Feijóo: "Hemos conocido la imputación del hermano del presidente del Gobierno y del presidente del PSOE de Extremadura por esa contratación. El nivel de degradación de la política española parece que no tiene límite".

Por su parte, Patxi López, portavoz del PSOE, ha calificado de "gratuita" la imputación de David Sánchez: "Estamos hartos de bulos, a través de mentiras y recortes de no se sabe qué prensa, que se impute de manera absolutamente gratuita a gente que no tiene nada".

Algo similar ha expresado Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño y también investigado, que ha asegurado que esta causa no se produciría si no fuera el hermano del presidente: ""La diputación siempre ha cumplido en su procedimiento la máxima legalidad. De hecho, del informe de la UCO lo que sí se saca en claro es que no hay ningún reproche de carácter penal. Hubo un concurso donde se presentaron nueve personas y donde nadie recurrió. Estoy seguro de que si no se llamara David Sánchez el que accedió a la plaza, sino que se llamara Juan López no habría causa".

También el abogado de David Sánchez está convencido de que el informe de la UCO "evapora muchas acusaciones" vertidas contra el hermano del presidente del Gobierno. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Emilio Cortés ha reconocido que ve más cerca un sobreseimiento de la causa porque no nhay "ningún indicio de delito" en la denuncia. "Hay sobreseimientos parciales y tácitos que se sobreentienden", explica Cortés ironizando con que "parece que la calculadora del sindicato Manos Limpias ese día no funcionaba bien".

Se refiere el abogado al informe de la UCO en el que no ven un enriquecimiento del hermano de Sánchez. El informe policial indica que "se hacen cálculos erróneos en las informaciones periodísticas y que se ha dado una cifra, cuando era de 70.000 euros se ha convertido en 1,4 millones por errores".

Así, Cortés insiste en que el informe "evapora muchas acusaciones" y eso se refleja en que la jueza solo ha previsto treinta minutos para la declaración de su cliente el próximo 9 de enero. "En 30 minutos no se ventilaría ninguna de las acusaciones que de forma tan abiertamente prospectiva se ha llevado contra mi cliente", ha reclamado.

"Las declaraciones de la renta han sido miradas al detalle por la UCO y se ve que no hay nada", ha insistido el abogado, por lo que ahora "parece que el procedimiento está dirigido más hacia la plaza de trabajo de mi cliente".