El abogado de David Sánchez critica una causa basada en "pantallazos": "La calculadora de Manos Limpias no funciona bien"

El abogado de David Sánchez está convencido de que el informe de la UCO "evapora muchas acusaciones" vertidas contra el hermano del presidente del Gobierno. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Emilio Cortés ha reconocido que ve más cerca un sobreseimiento de la causa porque no nhay "ningún indicio de delito" en la denuncia. "Hay sobreseimientos parciales y tácitos que se sobreentienden", explica Cortés ironizando con que "parece que la calculadora del sindicato Manos Limpias ese día no funcionaba bien".

Se refiere el abogado al informe de la UCO en el que no ven un enriquecimiento del hermano de Sánchez. El informe policial indica que "se hacen cálculos erróneos en las informaciones periodísticas y que se ha dado una cifra, cuando era de 70.000 euros se ha convertido en 1,4 millones por errores".

Así, Cortés insiste en que el informe "evapora muchas acusaciones" y eso se refleja en que la jueza solo ha previsto treinta minutos para la declaración de su cliente el próximo 9 de enero. "En 30 minutos no se ventilaría ninguna de las acusaciones que de forma tan abiertamente prospectiva se ha llevado contra mi cliente", ha reclamado.

Y es que para el abogado, la causa contra su cliente ha surgido a través de una investigación prospectiva. Es decir, un proceso judicial en el que no hay nada claro y en el que se va buscando y viendo a ver si encuentra algún delito. "En un Estado de derecho no se puede abrir una causa con unas informaciones periodísticas y un pantallazo del portal de transparencia de la persona investigada. Esto debería estar prohibido", ha denunciado Cortés alertando del peligro de que en la justicia empiece a "tener arraigo" este tipo de proceder.

"Las declaraciones de la renta han sido miradas al detalle por la UCO y se ve que no hay nada", ha insistido el abogado, por lo que ahora "parece que el procedimiento está dirigido más hacia la plaza de trabajo de mi cliente". Y ahí, el informe de la UCO también revela que otro de los imputados, el líder del PSOE extremeño y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, se mostró reticente a crear nuevas plazas de trabajo diciendo textualmente: "parece que pedís mucho personal". Una palabras que para el abogado demuestran que no hubo acuerdo para crear y adjudicar la plaza al hermano del presidente. "El hecho de que se oponga pone de manifiesto que no había trama", explica Cortés asegurando que no hubo "ninguna adjudicación de esa plaza de manera torticera o ilegal".

De hecho, ninguno del resto de aspirantes reclamó. "Ni siquiera una reclamación rudimentaria diciendo esta plaza la he perdido por H o por B", señala Cortés. El informe de la UCO también rebate que David Sánchez no acudiera a su puesto de trabajo. Demuesta que solicitó teletrabajo y la Diputación de Badajoz aceptó.

Una plaza de trabajo sobre la que destaca que "no hay ninguna reclamación administrativa". Así, defiende que se ha "recreado en el ámbito penal la pureza de un concurso administrativo de hace 8 años" simplemente por la relación filial de la persona investigada.