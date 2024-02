El PP no ha dejado escapar la oportunidad de usar el 'caso Koldo' como ariete para arremeter contra el Gobierno este miércoles en el Congreso, donde los socialistas han contraatacado a su vez echando en cara a los 'populares' el historial de corrupción de su partido. Un juego de 'y tú más' que ha marcado la primera sesión de control desde el estallido de la trama, en un momento muy delicado para el PSOE tras la negativa de José Luis Ábalos a entregar el acta y su paso al Grupo Mixto.

El propio Alberto Núñez Feijóo abría la veda dirigiendo a Pedro Sánchez la primera de la batería de preguntas parlamentarias sobre el caso con que los 'populares' han bombardeado al Ejecutivo en la Cámara Baja. Así, el líder del PP ha acusado al presidente del Gobierno de ser conocedor de la trama de presuntas comisiones ilícitas "desde hacía más de tres años" y de haberla querido tapar, ante lo que Sánchez ha sacado a relucir el "currículum" del PP en materia de corrupción.

En esta misma tónica se han desarrollado las sucesivas intervenciones de los diputados 'populares' y las réplicas de los ministros socialistas. Así, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, arrancaba su interpelación al ministro Félix Bolaños acusando a Sánchez de "salir por piernas" del hemiciclo para escuchar la entrevista a Ábalos en 'Onda Cero' -que se producía justo en ese momento- y afirmando que el Gobierno está "cercado por la corrupción".

De esta forma, Tellado ha acusado a algunos socialistas de enriquecerse con la pandemia y, al igual que Feijóo, ha asegurado que Sánchez "conocía todo" y que por eso cesó a Ábalos como ministro. En respuesta, el titular de Justicia y Presidencia ha defendido que Ejecutivo no conocía el caso porque estaba bajo secreto y que colaboró con la Justicia una vez lo supo, deslizando a su vez que "dados los antecedentes del PP", esto "le parecerá muy sorprendente".

"Me repugna la corrupción", ha clamado Bolaños, que ha querido diferenciar entre el proceder del actual Ejecutivo y el de los gobiernos del PP ante la corrupción: "Se nota y mucho el cambio de gobierno que en España hubo en 2018", ha aseverado en este sentido. "Le repugna la corrupción, pero convive con ella", le ha respondido, no obstante, Tellado, que ha asegurado que miembros del PSOE "se aprovecharon de una pandemia para robar".

"No somos lo mismo el PP y el PSOE", ha recalcado sin embargo Bolaños, que ha insistido en comparar la actuación de su partido con la respuesta del PP a la corrupción: "Cuando nosotros creamos aquí una comisión de investigación para arrojar luz sobre lo que ha ocurrido, ustedes lo que hacen es arrojar a sus líderes cuando denuncian posibles casos de corrupción", ha aseverado, en alusión a la caída de Pablo Casado.

"Incluso pedimos responsabilidades políticas a quien todavía no está en la investigación", ha continuado Bolaños, que ha cargado de nuevo contra el PP: "Ustedes lo que hicieron fue pagar un sueldo a un corrupto en una sede pagada con dinero negro", ha criticado, en referencia al caso Bárcenas, instando a Tellado a no ser "tan temerario" con "la historia que tiene el PP a sus espaldas".

El repaso de Puente a los casos del PP

La misma dinámica, con mayor o menor vehemencia, se ha repetido en los sucesivos intercambios entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición, con constantes alusiones al 'caso Koldo' y a los escándalos del PP. Así, cuando Cuca Gamarra ha preguntado a Fernando Grande-Marlaska por el papel de su departamento en la trama, el ministro del Interior ha defendido la legalidad de los contratos, le ha afeado su "hipocresía" y ha recordado la creación de una "policía patriótica para destruir pruebas".

Por su parte, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha realizado un extenso repaso por los casos de corrupción que han salpicado al PP en los últimos años, cuando la diputada Ester Muñoz ha señalado a su departamento -otrora dirigido por Ábalos- como "zona cero" del 'caso Koldo'. Puente, que ha asegurado que "no sabía nada de toda esta trama", ha recordado entonces el caso Bárcenas, el que implica al hijastro de la alcaldesa de Marbella, la relación de Feijóo con el narco Marcial Dorado o la trama Gürtel.

"¿Cómo es posible que ustedes no supieran lo que hacia su contable durante décadas con el dinero? Y eso que les metía un sobrecito lleno de dinero debajo de la almohada todos los meses", ha criticado, preguntándose también "cómo es posible" que la primera edil marbellí no supiera "que su marido y su hijastro se dedicaban al narcotráfico y al blanqueo de capitales" o que Feijóo no estuviera enterado de "lo que sabía toda Galicia respecto de la persona con la que desayunaba, comía, cenaba viajaba y se paseaba en yate".

"Están ustedes para dar muy poquitas lecciones", ha aseverado Puente, que ha agregado que "desde la época en la que Ana Mato se encontró con un Jaguar en el garaje y no sabía de donde venía" los 'populares' "han dado un auténtico recital de no escuchar, no ver y no querer saber". Además, ha respondido a las palabras de Elías Bendodo hablando de "organización criminal", aseverando que una organización criminal es aquella que, ante un caso de corrupción, destruye las pruebas "a martillazos".

En esta misma línea, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha respondido a una intervención de Borja Sémper aseverando que "es de chiste que el PP señale al PSOE para hablar de corrupción" con sus "antecedentes". Así, incluso ha lanzado una alusión velada al célebre "Luis, sé fuerte" que el expresidente Mariano Rajoy envió al extesorero del PP cuando ya estaba implicado en la Gürtel: "Ya no les pido a ustedes que sean fuertes, pero al menos no sean ustedes tan desvergonzados", ha sentenciado.

La ofensiva parlamentaria del PP, no obstante, está lejos de acabar: el Grupo Popular en el Congreso ha registrado nada menos que 33 iniciativas relacionadas con el 'caso Koldo', entre ellas varias peticiones de comparecencia urgente dirigidas a ministros y altos cargos y más de una veintena de preguntas al Ejecutivo.