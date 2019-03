Rajoy a Bárcenas: "Luis sé fuerte, mañana te llamaré"

"Yo estaré ahí siempre". Es parte del contenido del primer mensaje que envía Mariano Rajoy a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas. Y lo envía tan sólo seis horas después de ganar las elecciones autonómicas y locales de 2011.

El presidente muestra todo su apoyo a la mujer del extesorero, entonces ya implicado en el 'caso Gürtel'. Muy llamativo también es el mensaje que le envía unos meses más tarde. "Muchas felicidades Rosa. Esperemos todo se confirme. Un abrazo y a Luis otro". ¿Qué pasó ese día? Se conocía que el juez Pedreira archivaba la causa de forma provisional contra Luis Bárcenas en el 'caso Gürtel'.

La cadena de mensajes en 2012 la empieza el propio Luis Bárcenas. Una portada de 'El Mundo' hace saltar la chispa el 20 de febrero de 2012: "Bárcenas y cuatro cargos del PP se repartieron dos millones de Gürtel". El extesorero al comprobar al día siguiente que nadie del Partido Popular había salido en su defensa, ni a dar ninguna explicación, escribe esto a Rajoy.

"Mariano la nota tiene que ser del partido se están dando datos que no coinciden con la contabilidad del Partido. Cómo lo voy a certificar yo. Hubo además un concurso y se presentaron cinco agencias. Yo no era el tesorero. Si no lo hace el Partido nos dejas a los pies de los caballos y creo que ya hemos sufrido bastante. Dale instrucciones a prensa por favor. Gracias".

La primera contestación de Rajoy llega el 23 de febrero, y con ella parece que intenta calmar al extesorero con referencia a Dolores de Cospedal, a la que pone en el centro de todos sus males y de la filtración de informaciones contra él. "No es cierto Luis. Para qué va a hacer daño. Yo hablé con ella... Esto no es fácil, no hay que equivocarse. Tranquilidad. Es lo único que no se puede perder. Un abrazo".

Cinco días después, Bárcenas insiste, vuelve a pedir ayuda y le dice que ya no pueden más. En este mensaje reclama a Rajoy que sustituya al fiscal anticorrupción por la persona que le ha planteado un interlocutor, según publica 'El Mundo', Alfredo Prada, miembro durante cinco años del gobierno de Esperanza Aguirre. Esta vez, Rajoy va más allá y le asegura tres días después que hacen todo lo que pueden.

De los mensajes pasarían al cara a cara cuando Rajoy accede a verse con Bárcenas, una reunión que se habría producido en Génova.

2013, es el año de la ruptura. Comienzan los contactos el 18 de enero. Ese día 'El Mundo' había publicado que Bárcenas pagó sobresueldos en negro a la cúpula del PP. 48 horas antes se descubrían sus cuentas en Suiza con 22 millones de euros. El extesorero pide apoyo y un cambio de estrategia porque no le gusta lo que le han propuesto desde el PP: que él desmienta los sobresueldos.

Y aún así, todavía en esta época, enero de 2013, parece que siguen unidos porque le da las gracias a Rajoy por su apoyo. Dos horas y media después llega la respuesta del presidente del Gobierno. "Luis se fuerte. Mañana te llamaré". Pero la llamada no llega al día siguiente. La actitud de Bárcenas empieza a cambiar, está molesto porque le han quitado el despacho, el chófer, la secretaria... y la distancia empieza a ser muy evidente a partir de marzo de este año.