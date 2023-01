El PSOE de Castilla y León pide al PP que Alfonso Fernández Mañueco rompa con Vox en todas las instituciones. Esta petición llega después de varios días de polémica por las medidas que la extrema derecha quiere implementar en la comunidad respecto al aborto, un protocolo que Vox dice que se acordó en una junta de Gobierno y que el PP dice que no existe ni se va a crear. Un supuesto protocolo que, además, ha llevado al Gobierno a hacer un requerimiento a la Junta.

El PSOE asegura que el actual presidente de la Castilla y León debe aplicar un cordón sanitario a la extrema derecha en todas las instituciones. Así lo ha comunicado Ana Sánchez, secretaria de Organización del PSOE autonómico, en rueda de prensa, donde además ha pedido a Mañueco una reunión.

En declaraciones en Al Rojo Vivo, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha recordado que el PSOE ya le advirtió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a Mañueco que había que "impedir a toda costa que la ultraderecha entrara en las instituciones". "A pesar de ese ofrecimiento y esa petición que se le hizo entonces, tras las elecciones de febrero de 2021, ambos se abrazaron a Vox", ha manifestado. Asegura que, de haber aceptado, "nos hubiéramos ahorrado toda esta preocupación y este deterioro que tiene para la democracia que fuerzas políticas que no creen en el sistema democrático estén ocupando y creando inseguridad que nos ha tocado, en este caso, sufrir a las mujeres".

Por ahora, desde el PP rechazan hacer caso a esa petición de los socialistas, aseguran que no están eso y que forma parte de una operación del PSOE para "generar ruido". Por eso, afirman que no se plantean romper la legislatura con Vox y que su posición ya quedó clara cuando Mañueco se pronunció a principios de semana asegurando que no se modificarían los protocolos para las embarazadas y no se obligaría a nada a los médicos.