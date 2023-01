El Consejo de Ministros aprobará un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior.

Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones -incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla. La Junta tiene un plazo de un mes para contestar.

Se trata de un segundo requerimiento, diferente al enviado este domingo, ya que ese va por la vía de lo contencioso administrativo, mientras que este nuevo requerimiento, por incompetencia es ante el Tribunal Constitucional.

El propio ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, lo ha explicado. "Hoy mismo el Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo requerimiento al Gobierno de Castilla y Laón para que cese en cualquier retroceso en derechos de las mujeres. Es un requerimiento de incompetencia porque extralimitan sus competencias y en el caso de que no de cumplida respuesta y satisfactoria se iniciarían acciones ante el Constitucional".

El Consejo de Ministros adoptará este acuerdo dos días después de realizar un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarado (IVE) tras el anuncio realizado por el Ejecutivo autonómico para adoptar medidas sobre el aborto.

Mientras, el Gobierno de Castilla y León sigue inmerso en el caos y en comunicaciones contradictorias dependiendo de si la interloción se hace desde la presidencia del PP o la vicepresidencia de Vox.

El anuncio de un nuevo protocolo para los sanitarios y su atención a las mujeres embarazadas lo hacía el pasado jueves el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo. En rueda de prensa con el consejero de Sanidad a su lado, Gallardo explicaba que a partir de ahora para los médicos sería "obligatorio ofrecer" a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo "tres cuestiones": la posibilidad de escuchar el latido del feto, realizar una ecografía 4D y "atención psicosocial específica".

Ese mismo día, desde el ala del PP del Ejecutivo castellanoleonés el consejero de Presidencia, José Julio Carnero, advertía de que "en ningún caso se le puede obligar al sanitario a tomar una decisión en contra de lo que dice la ley" y que, de hecho, el tema no había sido abordado en el Consejo de Gobierno.

El viernes, sin embargo, García-Gallardo aseguraba que las medidas habían sido consensuadas con la Consejería de Sanidad, en manos del PP. Ya el sábado, Mañueco rompía su silencio para manifestar su "respeto absoluto de los derechos de los sanitarios".

Con el inicio de la semana, este lunes, la polémica seguía y García-Gallardo insistía: "Lo que va a ser imperativo a partir de ahora es que los médicos ofrezcan la posibilidad de tener la información". "Está el tema clarísimo", llegó a decir. No obstante, Mañueco ha negado que su Gobierno haya "contemplado obligar a los profesionales sanitarios a ofrecer medidas coercitivas": "Ni la legislación ha cambiado ni la Sociedad de Ginecología ha solicitado incluir modificación alguna", ha zanjado.

Desde el Gobierno central se mostraban contundentes. "El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente", advertían. Mientras, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, guarda silencio.

Y desde el partido de extrema derecha aumentan la presión. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha amenazado hoy con romper el gobierno en Castilla y León. En una entrevista en RTVE de Cataluña, el político de extrema derecha ha advertido de que "llegará el momento de hacer balance del cumplimento de los acuerdos y si no se cumplen tendremos que revisar ese acuerdo y seguir o no en el gobierno". "Vox no va a dar un paso atrás en lo acordado en Castilla y León", ha insistido.

"Quiero ser positivo, quiero creer que en el PP son gente de palabra, porque han firmado un acuerdo, han firmado un protocolo y lo llevarán a término", ha sostenido al ser preguntado por qué pasaría si no se aplica el protocolo que establece medidas como que los médicos ofrezcan a las embarazadas una ecografía 4D y escuchar el latido del feto.