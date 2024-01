Las enmiendas para tratar de blindar la ley de amnistía se registraban este martes en el Congreso con sorpresas de última hora. Poco antes de que terminara el plazo de presentación en el Congreso, Junts se descolgaba del acuerdo.

Desde el PSOE señalan a laSexta que lo ocurrido tiene que ver con el marcaje mutuo entre ERC y Junts. Las mismas fuentes reconocen las discrepancias técnicas de los equipos jurídicos de ambas formaciones sobre una de las enmiendas, la relacionada con el terrorismo, y que por eso Junts decidió descolgarse de la presentación conjunta.

Intentando normalizar la situación, confían en que las enmiendas sirvan de base para llegar a un acuerdo también con Junts ya que tienen que armar una mayoría absoluta si quieren salvarlas. Así, se ponen manos a la obra para comenzar a negociar de nuevo. Tienen de plazo hasta el martes que viene, cuando se vota en comisión.

Además, revelan que el PSOE no llegó a negociar con Junts el tema de los delitos por terrorismo en la ley de amnistía, ya que eso no estaba en su discusión.

Otras fuentes socialistas consultadas, lamentan que no se haya podido dar imagen de unidad de todos los socios y que Junts se haya descolgado. Admiten malestar porque creen que lo que ha hecho Junts es reabrir debates que ya consideraban cerrados en las negociaciones de Bruselas. Pero a pesar de todo se muestran optimistas y remarcan que las enmiendas pactadas con los socios saldrán adelante.

Las fuentes consultadas en Junts restan importancia a lo sucedido ayer en el Congrso y señalan que es un momento temporal de trámiteen el que cada grupo tiene sus matices sobre dónde mejorar la ley. Por este motivo, insisten en que, que en este momento, las enmiendas no sean conjuntas, no tiene relevancia. "Sería como cuando nos preguntábamos por qué no habíamos firmado todos la propuesta de ley y solo el PSOE", recuerdan.

ERC, Junts y sus matices sobre los delitos de terrorismo

Junts y ERC han propuesto una serie de enmiendas parciales a la ley de amnistía para garantizar que la norma abarque todos los delitos terroristas por los que está acusado el independentismo, lo que incluiría a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por 'Tsunami Democrátic' que han sido investigados en la Audiencia Nacional.

Sendos partidos independentistas proponen en una de sus respectivas enmiendas eliminar el párrafo que excluía de la amnistía los delitos de terrorismo siempre y cuando hubiese recaído sentencia firme. Los republicanos, en concreto, justifican esa sugerencia alegando una "mejora técnica", mientras que Junts habla de persecución por parte de los tribunales. La modificación propuesta por Junts, además, también permitiría amnistiar los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa.

ERC, sin embargo, también ha registrado una serie de enmiendas conjuntas con PSOE, Sumar, EH Bildu y BNG unos minutos más tarde de presentar las suyas propias en las que, por el contrario, sí dejan fuera de la amnistía los actos terroristas sobre los que haya recaído sentencia firme. Los republicanos justifican esa dualidad en su convicción de que "hacen falta más avances y que todavía hay margen de negociación".

El partido confía en "pactar durante la ponencia de la ley y la comisión" sus enmiendas propias, en las que proponen "suprimir la exclusión de los casos de terrorismo de la ley para blindarla al máximo posible" o que no solo sean las cuestiones de inconstitucionalidad las que levanten las cautelares de un procedimiento sino que también lo hagan las cuestiones prejudiciales al TJUE.

A su vez, el PSOE junto a ERC, Sumar BNG y Bildu ha presentado una enmienda para remarcar que el órgano judicial que tenga entre manos cada una de las causas judiciales objeto de amnistía, debe aplicar esta norma. Plantea modificar el artículo cuatro, que regula los efectos sobre la responsabilidad penal, y en varios puntos del articulado señala que quien debe aplicar la norma es el órgano judicial competente "que, en cada momento, esté conociendo la causa". Entre las enmiendas registradas incluye además la exclusión de la amnistía por delitos contra la Comunidad Internacional, para excluir de la aplicación de la amnistía los delitos de "genocidio".

En lo relativo a los delitos de terrorismo, Junts defiende que el periodo que abarca la amnistía no incluye "ningún acto que pueda ser tipificado como terrorismo", pero sostiene que en las causas sobre 'Tsunami' y los CDR "se investiga y persigue a independentistas por hechos que no serían" constitutivos de ese tipo de delito.

Una vez finalizado el plazo para registrar enmiendas parciales a la ley, la Mesa de la Comisión de Justicia se reunirá para convocar la reunión de ponencia el jueves a las 9:30 horas. Se trata de la primera reunión de la Comisión que tramitará esta ley.

La tramitación de la ley se ha acelerado, ya que está previsto que el 23 de enero se vuelva a reunir la Comisión de Justicia en el Congreso para debatir las iniciativas que hayan sido rechazadas en la ponencia y que con mucha seguridad serán las que registren el PP y Vox.

De esta forma, se cumpliría la intención del Gobierno de que la ley de amnistía pueda ser aprobada en el pleno del Congreso a finales de enero o en la primera semana de febrero, cuando se inicia el periodo ordinario de sesiones. Posteriormente pasaría su tramitación al Senado.