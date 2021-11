El PSOE y Unidas Podemos están cerrando los últimos flecos para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y su reforma supondrá el fin de la obligatoriedad de notificar las manifestaciones -salvo las previstas y previsibles- y también la rebaja de las multas que se consideren excesivas.

La Ley Mordaza, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy tras el descontento popular por la gestión de la crisis de 2008, se convirtió desde su aprobación en una de las principales dianas de las críticas de la izquierda y de los partidos nacionalistas. El PNV presentó una propuesta para derogarla al principio de esta legislatura, pero se ha ido retrasando hasta ahora.

"En primer lugar, se recupera el derecho de reunión", ha valorado el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago, en una comparecencia en el patio del Congreso. Sin embargo, desde la parte socialista rebajan el ánimo al respecto y, si bien reconocen los avances, aseguran que aún no está cerrado el acuerdo.

Multas proporcionales y con discriminación por edad

Los dos partidos en el Gobierno han acordado que, para garantizar el derecho de manifestación, no tengan que notificarse todas las manifestaciones, salvo las previstas y previsibles como la que tiene lugar todo los años para conmemorar el 1 de mayo. Otras, como las que surgen a raíz de noticias inmediatas como la sentencia de La Manada, solo serán sancionables si provocan violencia o alteraciones del orden público.

También se han cerrado cambios por la cuantía económica de las multas, reduciéndose las "excesivas" que, a la hora de aplicarse, se harán con "criterios de proporcionalidad vinculados a la capacidad económica del administrado así como a su edad", en el caso de los menores. Las sanciones serán de índole restaurativa o de conciliación entre los autores y la persona o institución ofendida. También se propone que las sanciones promuevan la resocialización por encima de la sanción, eliminándose el límite de las sustituciones de las multas por trabajos comunitarios.

PSOE y UP han incluido limitar registros corporales y la identificación de ciudadanos, ya que deberá constar la motivación del agente para realizarlos y con la suficiente intimidad en caso de desnudos, que serán siempre parciales. Además, los tiempos de identificación en la comisaría serán de dos horas como máximo, salvo causas excepcionales debidamente justificadas.

Por otro lado, los animales constan como sujetos de protección y se recogen las peticiones de la Federación Española de Naturismo, que no se les sancionará por practicar esta actividad. Asimismo, no se podrá sancionar la toma y difusión de imágenes cuando no afecten al derecho a la intimidad o la seguridad de los policías o sus familias. Las grabaciones de las intervenciones policías con videovigilancia móvil deberán hacerse costar en cada atestado de actuaciones en la vía pública conforme a la ley de protección de datos y deberán ser custodiadas por si son requeridas por la autoridad judicial.