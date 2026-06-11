El PSOE trata de hacer compatible con el respeto y la moderación la crítica de López sobre que "hay jueces que prevarican"

El contexto El ministro para la Transformación Digital aseguró este miércoles que el Gobierno no se dejará "atropellar por quienes están intentando mezclar todo para generar una confusión que no corresponde".

El Gobierno y el PSOE han mostrado un respaldo firme al ministro Óscar López tras sus declaraciones sobre jueces que "prevarican". López, lejos de retractarse, defendió su derecho a opinar, aunque sin nombrar a nadie en específico. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, apoyó al ministro señalando que existen hechos que cuestionan ciertos procesos judiciales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, también respaldó a López, destacando la importancia de las autorizaciones judiciales. El ex fiscal general Álvaro García Ortiz criticó la falta de credibilidad de la Justicia, generando reacciones de defensa de la independencia judicial.

Respaldo sin fisuras. Es la postura que han adoptado tanto el Gobierno como el PSOE después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, asegurase este miércoles que "hay jueces que prevarican".

Este jueves, López ha sido preguntado sobre si se retractaba de sus palabras, y lejos de hacerlo, ha recalcado que "no pasa nada por tener una opinión", aunque asegura que no ha "puesto nombres y apellidos".

Pese al revuelo provocado por las duras palabras del ministro, sus compañeros de partido han salido a respaldarle públicamente. El primero en hacerlo ha sido el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que afirma que "hay hechos que demuestran que se han abierto causas con recortes de periódicos, que ha habido distintas velocidades a la hora de atender ciertos procesos judiciales y que ha habido sentencias incomprensibles". "Con esos hechos, que cada uno juzgue", ha apuntado.

También ha respaldado a Óscar López el ministro de Transportes, Óscar Puente. Lo ha hecho, como de costumbre, a través de la red social X, donde ha asegurado que "las intervenciones de las comunicaciones debían venir precedidas de una autorización judicial para poder ser usadas en un juicio", haciendo referencia a la forma en la que se han obtenido los datos del teléfono de José Luis Rodríguez Zapatero que han respaldado su imputación. "Pronto este hecho pacífico e incontrovertible dejará de serlo. Ya está empezando", ha añadido Puente.

También habló de la falta de credibilidad de la Justicia el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ganó el premio a Personaje del Año de 'Público'. Para él, la judicatura desprende "una mirada cutre, diría que parcial". "Eso tenemos que cambiarlo, tenemos que hacer que los que trabajamos en la justicia española nos parezcamos más a la sociedad a la que servimos", añadió. Unas críticas que desde diversos sectores del poder judicial han recibido como un ataque directo a su independencia.

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