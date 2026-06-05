El PP cita a la directora de la Guardia Civil al Senado para que explique sus reuniones con Leire Díez

Los detalles Al no ser una comisión de investigación, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, puede alegar cualquier excusa para no acudir. El PP, que maneja el Senado con su mayoría, asegura que se la cita por la "extrema gravedad" de lo que se está conociendo sobre el caso Leire.

La comisión de Interior del Senado citará a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, para que explique sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez. Esta decisión será tomada en una reunión de la mesa de la comisión, donde el partido tiene mayoría. Aunque no es una comisión de investigación, González podría excusarse de asistir. El PP ha solicitado la comparecencia debido a la gravedad del sumario que involucra a Díez y otros exresponsables del PSOE en campañas contra guardias civiles, jueces y fiscales. El partido considera que González debería dejar su cargo, ya que su permanencia es insostenible.

La comisión de Interior del Senado, controlado por el PP, va a citar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a una comparecencia urgente la próxima semana para que dé explicaciones sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez.

Según ha podido saber laSexta, la cita será decidida en una reunión de la mesa de la comisión en su reunión que comenzará a las 13:00 horas de este viernes, un órgano en el que ese partido tiene mayoría suficiente para decidir las comparecencias. Al no ser una comisión de investigación, Mercedes González puede alegar cualquier excusa para no acudir.

El PP ha registrado esta peticiónde comparecencia de la responsable de la Benemérita "ante la extrema gravedad de lo que estamos conociendo", en referencia al contenido del sumario que instruye Pedraz, que implica a Díez y a otros exresponsables del PSOE, como Santos Cerdán, en campañas contra guardias civiles, jueces o fiscales. Las fuentes consultadas indicaron que, debido a "las diferentes versiones que ha dado el Gobierno y la propia directora de la Guardia Civil, el PP considera imprescindible que rinda cuentas por ello ante las Cortes".

La formación de la que en el Senado es portavoz Alicia García indicó que espera que González, a esta cita en la Cámara Alta , no acuda ya como responsable del Instituto Armado, ya que esta "no debe seguir en su puesto ni un segundo más", puesto que "su situación es insostenible".

Los populares sostienen, sobre el caso que instruye Pedraz, que "Ferraz y Moncloa organizaron una delincuencia de Estado para intentar extorsionar a los que investigan la corrupción del sanchismo y su brazo ejecutor, Leire Díez, mantuvo reuniones con la directora de la Guardia Civil".

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