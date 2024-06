El presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha pedido cambiar el sistema de nombramientos judiciales, que ha calificado de "perverso", además de insistir en la importancia de la renovación del órgano, que está pendiente desde hace más de cinco años.

Vicente Guilarte ha hecho estas declaraciones durante su discurso en la entrega de los XI Premios a la Calidad de la Justicia del órgano de gobierno de los jueces, donde ha defendido: "hay que clamar, primero, por una mejor financiación del servicio público de justicia, porque a mí me abruma todo lo que tenemos que estar valorando sobre las cargas de trabajo, porque más carga de trabajo y menos jueces por mucho que hagamos es absolutamente imposible".

En este punto, Guilarte ha insistido en la necesidad de renovar el CGPJ, pendiente desde hace mas de cinco años al no llegar a un acuerdo los dos grupos parlamentarios mayoritarios, los de PSOE y PP.

Además, el presidente en funciones del CGPJ ha aprovechado para aclarar las, a su juicio, malas interpretaciones de la propuesta que ha remitido a las Cortes para cambiar el sistema de nombramientos en los tribunales que son actualmente competencia del CGPJ, para que una comisión integrada por magistrados y juristas de reconocido prestigio seleccione a los que reúnan más méritos, y para la renovación de este órgano.

"Yo no he puesto en cuestión el funcionamiento de este Consejo y no he pretendido criticar nunca cómo hemos procedido a designar a magistrados ni lo haré", ha recalcado Vicente Guilarte, a lo que ha apostillado: "Lo que critico es el sistema, que creo que es perverso y nos mete en esa perversión -en referencia a la cuota de poder que quieren los partidos en el CGPJ para influir en los nombramientos de la cúpula judicial-, pero de las personas no tengo ni la más mínima queja, quiero dejarlo claro".

El acto ha contado con la asistencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha entregado uno de los premios del CGPJ, el concedido a la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, que ha sido recogido por una de las fiscales de la misma. El premio ha sido otorgado por la creación de una identidad de marca institucional única para todo el Ministerio Fiscal que permite establecer una comunicación más eficaz con la ciudadanía.

Otro de los galardones ha sido recogido por la directora general del Servicio Público de Justicia del Ministerio, María Angels García Vidal, por los proyectos de su departamento de atención médico forense a las personas detenidas, de las unidades de valoración forense integral y de prevención de delitos basada en datos forenses.

También han sido entregados premios a la Calidad de la Justicia a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña por su plan estratégico, al TSJ de Extremadura por su modelo de transparencia y al TSJ de Murcia por su proyecto de atención al público. Igualmente al Juzgado decano de Arrecife por su guía de atención integral a las personas con discapacidad.

Guilarte ha destacado la importancia de unos galardones que se conceden a los profesionales de la Justicia que representan "la primera línea" de la Administración de Justicia, "que están a pie de la calle” y por tanto en contacto directo con los ciudadanos.