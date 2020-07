Ante el aumento de contagios registrado en diferentes zonas de Cataluña se han decretado una serie de medidas que restringen la actividad y la movilidad para tratar de contener los brotes de COVID-19. Según los datos aportados por la Generalitat este domingo, en la comunidad se registraron un total de 994 nuevos positivos de coronavirus, la mayoría en el área metropolitana de Barcelona.

Estas medidas, que incluyen tanto prohibiciones como limitaciones y recomendaciones y que el Govern ha detallado en un documento, afectan a 14 municipios metropolitanos, a la comarca de La Noguera, a buena parte de la del Segrià (Lleida) y a los municipios de Figueres y Vilafant (Gerona).

¿Hay confinamiento?

Desde el Govern explican que no hay un confinamiento "estricto", pero sí se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas que no salgan de casa salvo para las actividades imprescindibles como son ir a la compra, desplazarse al centro de trabajo cuando no sea posible teletrabajar, o acudir al centro de salud.

No obstante, en los municipios donde las medidas son más restrictivas por la situación de la pandemia, como es el caso de Lleida y otros seis municipios del Segrià, los desplazamientos no esenciales quedan prohibidos fuera de la "unidad territorial afectada".

¿Me puedo desplazar de un municipio a otro?

Los ciudadanos pueden salir de su municipio, aunque se recomienda no hacerlo para evitar el contagio. Tampoco se recomienda desplazarse a otros puntos del territorio u organizar quedadas en grupo.

¿Se puede hacer deporte?

La normativa aprobada establece que se puede hacer ejercicio individualmente o en grupo con las personas con las que se convive (hasta un máximo de diez). No obstante, se insta por hacerlo con el menor número de personas posibles para reducir el riesgo de contagio. Además, los gimnasios, polideportivos o complejos deportivos, públicos o privados permanecen cerrados al público.

Por otro lado, si se pueden hacer eventos deportivos a puerta cerrada, pero sin público.

¿Abren las piscinas?

Se permite la apertura de las piscinas descubiertas de uso público cuando el ayuntamiento considere necesario su uso por los efectos del calor sobre los vecinos o cuando la ocupación sea de muy baja densidad. El cierre de las piscinas no afecta a las comunitarias.

Además, los campamentos también podrán acudir a las piscinas, abiertas para sus actividades. Pero deberán cerrar después.

¿Y las playas?

El Govern no prevé el cierre de las playas, pero se insta a los ayuntamientos a desarrollar un mayor control y a los ciudadanos a acudir solo son su grupo de convivencia.

¿Qué medidas hay en los comercios, centros comerciales y mercadillos?

Como en el resto de España, en los comercios y centros comerciales de las zonas catalanas más afectadas es obligatorio garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad, facilitar gel hidroalcohólico y portar mascarillas. Por ello, el Govern recomienda priorizar los comercios cercanos al domicilio y a los locales, trabajar con cita previa para evitar las aglomeraciones.

Los mercadillos ambulantes pueden abrir, pero se pide a los ayuntamientos que que refuercen los controles para que se cumplan las medidas de seguridad necesarias.

En los municipios del Segrià y la Noguera donde se aplican restricciones, hay que limitar el aforo al 50%, tanto si se trata de servicios esenciales como si no.

¿Se cierran los bares o se limita el aforo?

El Govern explica que en algunos territorios, los que viven una peor situación epidemiológica, mantienen cerrados los establecimientos de restauración y hostelería, En otros, solo se aplica la limitación del aforo para evitar las aglomeraciones en su interior.

Además, la actividad del ocio nocturno sí está prohibida y también quedan restringidas las actividades culturales, de espectáculos públicos, recreativas,

deportivas y de juego (bingos, casinos y salones de juego).

¿Se puede comer o beber en la calle o en el parque?

El Govern recomienda evitar el consumo de alimentos y bebidas en el espacio público, ya que no se puede llevar la mascarilla al mismo tiempo. Sí se puede beber agua u otros líquidos para combatir el calor.

Museos y bibliotecas, ¿abren?

Está permitida la apertura de bibliotecas y museos con una función preventiva respecto a personas vulnerables, especialmente con respecto a los efectos del calor.

¿Qué ocurre con las peluquerías o los centros de fisioterapia?

Se pueden realizar servicios con contacto personal cercano, como las peluquerías, los masajes, la osteopatía o similares, siempre y cuando sean servicios esenciales, de emergencia o de situación crítica. Por ejemplo, para "asistir a personas por criterio de higiene y cuidado personal" y también pata atender a personas con discapacidad o dependientes. Aun así, debe hacerse evitando el contacto físico con los clientes al máximo.

¿Puedo continuar con las clases de la autoescuela?

Las autoescuelas pueden seguir ofreciendo clases prácticas, pero deben mantener medidas estrictas de limpieza y desinfección cada vez que un alumno sube y baja del vehículo. Lavarse las manos, ventilar 10 minutos y usar mascarilla son algunas de estas medidas.