La semana pasada, un policía local de San Martín de la Vega tuvo que disparar al aire cuando tanto él como un compañero se vieron acorralados por varios jóvenes se negaron a ponerse la mascarilla. El suceso, que tuvo lugar la madrugada del pasado martes en una calle de la localidad, terminó con tres detenidos.

Pero esta no es la única situación incómoda a la que los policías se tienen que enfrentar para que se apliquen las medidas de seguridad frente a la pandemia. Dos hombres han sido denunciados por no llevar mascarilla y alteración del orden público cuando uno de ellos ha fingido ser un perro delante de la Policía Local para justificar no llevar la mascarilla en Cangas de Onís, Asturias. Puedes ver el momento en este vídeo.