La Policía Nacional utilizó 14 pelotas de goma en los momentos de más tensión durante la ocupación de los accesos al aeropuerto de El Prat por los manifestantes independentistas, sobre todo a última hora de la tarde-noche en el parking de la T1, según han informado fuentes de este cuerpo de seguridad.

El aeropuerto de Barcelona se convirtió en el epicentro de las protestas en Cataluña tras conocerse la sentencia del procés, donde se vivieron momentos de tensión entre manifestantes y Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, que acabó con varias cargas policiales.

Según ha explicado la Policía Nacional, los agentes utilizaron todas las herramientas disuasorias para contener a los manifestantes con un uso "proporcional de la fuerza", hasta que se produjeron momentos de acciones "más violentas" y de "agresiones" a los policías, cuando los manifestantes lanzaron extintores, vallas y otros objetos contra las fuerzas de seguridad.

En este contexto, los mandos al frente del operativo decidieron utilizar pelotas de goma, ya que "no había otra solución", siempre disparadas a una "distancia prudente" y nunca a "bocajarro" contra los manifestantes, siempre al suelo y siguiendo estrictamente el protocolo policial.

En cambio, en otras de las protestas donde también hubo momentos de tensión, frente a la comisaría de la Policía Nacional en Via Layetana, los agentes dispararon salvas, pero no pelotas de goma. El Parlament prohibió la utilización de las pelotas de goma en Cataluña, una medida que solo afecta a los Mossos d'Esquadra pero no a la Policía Nacional.

También, abogados del servicio de asistencia jurídica de la entidad pro-derechos humanos Iridia han indicado que al menos seis de los 131 heridos en las protestas lo fueron por impacto de proyectiles de precisión de "foam" que usan los Mossos (cinco de ellos) y pelotas de goma (uno), que utiliza la Policía.

Además, fuentes del Ministerio del Interior han precisado que el lesionado que se ha atribuido en algunos medios a pelotas de goma no pudo recibir un impacto de ese material porque la herida que sufre es incisa.