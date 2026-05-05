Albares defiende que no hay pruebas que vinculen con Hamás al español detenido por Israel

¿Qué ha dicho? El ministro asegura que el cónsul de España está ya en los juzgados para asistir a Abukeshek, que está teniendo acceso a la defensa y se encuentra bien "dentro de las terribles circunstancias" en las que está.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado que no hay pruebas que vinculen al hispano-palestino Saïf Abukeshek con Hamás, como acusa Israel. En una entrevista en TVE, Albares destacó que los informes oficiales niegan rotundamente estas acusaciones. Abukeshek, detenido junto al activista brasileño Thiago Ávila tras ser interceptados rumbo a Gaza, comparecerá en un tribunal israelí. Albares ha calificado la detención de "completamente ilegal" al ocurrir en aguas internacionales y ha exigido la liberación inmediata de Abukeshek, resaltando la falta de jurisdicción israelí en el incidente.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que no hay "ninguna prueba" que relacione al ciudadano hispano-palestino Saïf Abukeshek con Hamás, como acusa Israel: "De los informes que yo tengo nada es cierto y si están tan seguros de ello que pongan las pruebas encima de la mesa". "La información oficial que yo he solicitado lo niega rotundamente", ha subrayado Albares en una entrevista en TVE.

El ministro se ha referido a la situación de Abukeshek, que viajaba en la flotilla con destino a Gaza y que está acusado de facilitar transferencias financieras al grupo islamista mientras que al activista brasileño Thiago Ávila, detenido junto a él tras ser interceptada la flotilla en la que viajaban rumbo a Gaza, se le imputa apoyar a Hamás. Ambos vuelven a comparecer este martes en un tribunal de la localidad israelí de Ashkelon, donde permanecen detenidos, y el juez decidirá si prorroga su arresto o les deja en libertad.

Albares ha señalado que el cónsul de España está ya en los juzgados para asistir a Abukeshek, está teniendo acceso a la defensa y se encuentra bien "dentro de las terribles circunstancias" en las que está. Ha insistido en que ha trasladado varias veces a su homólogo israelí que esta detención es "completamente ilegal" porque ningún agente israelí tiene jurisdicción en aguas internacionales, y ha vuelto a exigir su liberación inmediata.

El titular de Asuntos Exteriores ha subrayado que "nada es cierto" de las acusaciones de Israel contra el activista, emplazando a las autoridades judías a que "las ponga encima de la mesa", pero aún en el caso de que fuera así -ha afirmado- "no se asalta un barco en aguas internacionales ni se detiene ilegalmente a alguien, hay cauces internacionales y legales".

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