Polémica votación en Castilla y León: Vox da por ganada una propuesta del PP que ha recibido más votos en contra

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este miércoles la terna para cubrir una plaza de magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) a pesar de que ha recibido más votos en contra que a favor.

La propuesta del PP ha recibido 35 votos en contra y 31 a favor, porque Vox se ha ausentado de la votación. Pero a pesar de la derrota, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de Vox, la ha dado por aprobada generando una gran polémica.

El presidente de las Cortes ha anunciado tras la votación que la terna salía adelante. "Emitidos 66 votos a favor, 31 votos en contra, queda aprobada", ha indicado.

Pero nada más decirlo en alto, varios diputados han alzado la voz en señal de protesta y, al no entender sobre todo, lo que estaba pasando. El diputado de Podemos, Pablo Fernández, ha espetado que "usted mismo hace 45 segundos acababa de decir que es por mayoría, presidente".

"Pero presidente, no está nada claro. Se acaba de contradecir", insistían diferentes voces. Pero Pollán se ha mantenido en sus trece, y tras un "ya está, de verdad" ha vuelto a comunicar que "los 31 votos hace que quede aprobada la terna de candidatos".

Ante esto, diferentes miembros de la cámara han protestado. "No, señor presidente. No, no. 31 es inferior que 35", le han recordado a Pollán.

Aun así, el presidente de la cámara ha insistido en que él no va a entrar "en ese debate". Y, de esta manera, Pollán ha zanjado la polémica: "Queda aprobada la terna de candidatos presentada por el grupo PP. Esta presidencia la remitirá al Consejo General del Poder Judicial".