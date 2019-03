Podemos propone ayudas por cada hijo y que profesionales cuiden a los dependientes

Podemos pone el acento en las mujeres en forma de imperantes reformas y cambios económicos. La primera medida: una paga 'periódica' por cada niño que nazca. Nada tiene que ver con el cheque bebé, se trataría de una prestación que se extendería en el tiempo. Sin especificar nada más y dejando muchas preguntas en el aire. Ignacio Sánchez Burgos destaca que sería importante saber "cuál es la cuantía de la paga, a partir de qué momento se da y conocer hasta qué momento se va a pagar". Carmina García Valdés, del Patronato Fundación 'Red Madre', explica que "es una medida positiva, siempre pedida".



Con la segunda medida abogan por la igualdad, apuestan por equiparar los permisos de maternidad y paternidad. Cuatro meses de permiso para ellas y ellos, percibiendo ambos el 100% de su salario. En este sentido, Sánchez Burgos, dice que "Podemos habla de unos 1.500 millones de euros de coste".



La otra promesa también es en forma de importante desembolso: guardería gratis con una educación infantil pública y completamente gratuita. Por eso, a muchos economistas no les salen las cuentas, Podemos apenas ha dado pistas sobre cómo va a afrontar este desembolso.



En 'Al Rojo Vivo', la experta fiscal, María Pazos, ha insistido en que esto no es una utopía: "Por supuesto, no sólo nos lo podemos permitir, sino que además es urgente".



La última medida estrella propone profesionalizar la figura del cuidador del dependiente, así, defienden, las mujeres podrán acceder al mercado laboral y los cuidadores en lugar de recibir ayudas, tener todas las ventajas de una cobertura profesional.