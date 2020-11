"Un Gobierno que se llama progresista tiene que hacer lo posible para que no haya desahucios". Con esa premisa, Isa Serra y Rafael Mayoral, portavoces de Podemos, han pedido al PSOE, su socio de Gobierno, una "reflexión" para reforzar el escudo social y paralizar los desahucios y cortes de suministros básicos durante la emergencia sanitaria.

Desde Podemos consideran esta medida algo "urgente". Serra y Mayoral han convocado por ello una rueda de prensa para reclamar que se garantice el derecho a la vivienda en una situación de estado de alarma y toque de queda, donde es "injusto" e "inhumano" desalojar a familias vulnerables mientras se pide a la ciudadanía que permanezca en su casa.

La petición de Podemos no solo va dirigida a Pedro Sánchez, sino también a todas las entidades bancarias y fondos propietarios de vivienda para que no acometan "desalojos forzosos" en el caso de familias con pocos recursos que no tengan otra alternativa habitacional.

Según Podemos, la normativa adoptada ante la crisis sanitaria ha permitido paralizar "un número importante de las personas afectadas por desahucios derivados expresamente de el COVID". Pero consideran que ha sido "insuficiente", por lo que quieren ampliar la legislación para que haya "un juicio de vulnerabilidad" cuando se vaya a producir el desahucio.

Podemos pone el foco sobre todo en la Sareb porque considera que una entidad que cuenta con capital público no puede acometer desalojos como el vivido la pasada semana en el barrio madrileño de Carabanchel. "Un Gobierno que se llama progresista tiene que hacer lo posible para que no haya desahucios", ha defendido Serra.