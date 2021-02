La campaña de vacunación prosigue en España pese a las dificultades en la distribución de las vacunas. En poco más de un mes, ya se han administrado cerca de dos millones de dosis, con más de 680.000 personas con la pauta completa.

Por el momento, esto supone solo un 1,44% de la población en España vacunada, lejísimos del 70% del objetivo marcado por el Gobierno de cara al verano. Eso sí, las vacunas disponibles van aumentando con el paso de las semanas. La de Pfizer fue la primera en llegar, siendo la única durante los primeros días; ahora, ya se cuenta con la vacuna de Moderna y, próximamente, con la de AstraZeneca.

Es precisamente esta última la que mayor polémica ha suscitado, ya que no estará disponible para todos los grupos de población: no podrá ser administrada a personas mayores de 55 años. Ante la falta de información sobre su eficacia en mayores de esa edad, la Comisión de Salud Pública ha decidido descartar la vacuna de Oxford, no así para la franja comprendida entre los 18 y los 55 años.

No es una decisión aislada en la Unión Europea, también Italia o Bélgica han seguido esta línea. No es el caso de Reino Unido, Croacia o República Checa, países en los que también recibirán la vacuna los mayores de 65 años.

Ante esta situación, repasamos el estado de cada vacuna en nuestro país:

Pfizer

La primera vacuna en llegar y ser administrada en territorio nacional sigue marcando el ritmo de vacunación. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, se han entregado 2.131.155 dosis a las comunidades autónomas, de las cuales se han administrado 1.947.153.

Por el momento, todas las personas que tienen la pauta completa de inmunización ha sido gracias a esta vacuna, un total de 682.909 personas.

Es decir, el 91,36% de las vacunas de Pfizer entregadas a España han sido administradas, al menos en ese primer pinchazo que precede a un segundo que se da tres semanas después.

Las personas que reciben esta vacuna en la primera fase de vacunación son el personal sanitario y los usuarios de residencias de mayores. En este caso, no hay franjas ni límites en la edad.

Como adelantó la ministra Carolina Darias, se recibirán 1.779.570 dosis en febrero y más de 2.700.000 en marzo.

Moderna

El 12 de enero llegaron a España las primeras 35.700 dosis de la vacuna de Moderna, la segunda en llegar a nuestro país. Con una efectividad de más del 94%, también se distribuye en dos dosis, separadas por 28 días entre la primera y la segunda.

De las 87.600 dosis que se han entregado a las comunidades autónomas, se han administrado poco más de 41.000, lo que no supone ni la mitad de las recibidas. Se espera que en febrero se entreguen 412.000 dosis más.

Al igual que la de Pfizer, la vacuna de Moderna está autorizada para las personas mayores de 55 años. Esto hace que esas dos vacunas, ambas basadas en el ARN mensajero, sean las únicas opciones disponibles para las personas mayores de 55 años.

AstraZeneca

La vacuna de la discordia. El vial desarrollado por la Universidad de Oxford cuenta con una efectividad del 76%, también se da en dos dosis separadas por unos tres meses (de 10 a 12 semanas).

En España, esta vacuna será para aquellos sanitarios que no estén en primera línea. No la recibirán tampoco las personas mayores de 55 años.

Entre los días 6 y 8 de febrero, llegarán a España 1.810.575 dosis de la vacuna de AstraZeneca.