Pilar Bernabé carga contra el PP por su gestión de la DANA y señala que "no entregan las cosas en tiempo y forma porque tienen algo que ocultar"

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha cargado contra el ya exlíder valenciano Carlos Mazón por no colaborar con la jueza explicando qué hizo el día de la fatídica DANA que se cobró cientos de vidas.

"Llevamos 14 meses viendo el mismo 'modus operandi' de todo el Partido Popular en el Gobierno y es que el PP desde el primer día, con Mazón al frente, ha ido dando aquella información que le ha exigido la jueza a medias", ha explicado Bernabé en 'La hora de La 1'.

Entre otros ejemplos, ha señalado que la jueza pidió las imágenes de la televisión pública para contextualizar el momento del CECOPI pero "solo se pasó una parte de estas". Posteriormente, volvieron a pedir los vídeos pero fueron enviados sin sonido: "Claramente es porque escondían algo".

Para la delegada, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha actuado de la misma manera: "Le piden los WhatsApps y envía solo una parte, la que corresponde a Mazón. Tiene que ser otra vez la jueza la que pide estos mensajes y otra vez él, con cierta pereza, que es el denominador común del PP, acaba diciendo que los entregará".

"Hay un denominador común en esto: no entregan las cosas en tiempo y forma porque tienen algo que ocultar", añade. Para Bernabé, el 'modus operandi' de los 'populares' es "sostener un relato falso y repetirlo las veces que haga falta para confundir a la ciudadanía y tapar la vergüenza de lo que fue su gestión el 29 de octubre".

Así, ha asegurado que el día de la tragedia la UME sí estaba desplegada: "A las 15:00 horas, estaba de camino a Utiel. Todo el mundo lo sabía y antes de que saliera el sol el día 30 había más de 1.200 efectivos. Exijo a Feijóo que pida disculpas a los ejércitos de este país porque hicieron la mayor movilización de España en las últimas décadas".

En cuanto a la próxima comparecencia del líder 'popular', ha dicho que le recomienda asistir a la sede judicial y no realizarla telemáticamente porque es "reparador": "Aspira a gobernar este país y no va a ir a dar la cara. No tendría ni que pensárselo, esto va de humanidad y el PP ha demostrado no tenerla".

