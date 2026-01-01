De la cárcel al Senado: Ábalos será el primero de 2026 en rendir cuentas por el caso Koldo

El contexto El próximo 8 de enero, el exministro abandonará la prisión de Soto del Real para poner rumbo a la Cámara Alta, aunque podría acogerse a su derecho de no declarar.

El Partido Popular ha hecho ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para arrancar el año llamando a comparecer a José Luis Ábalos por el caso Koldo.

Será el próximo 8 de enero cuando veamos al exministro salir de la cárcel rumbo a la Cámara Alta, lugar en el que tendrá que responder por todas las novedades reveladas en la investigación que le ha llevado a Soto del Real.

Eso sí, puede que se acoja a su derecho a no declarar debido a que se encuentra en prisión preventiva por la presunta trama. "Ábalos tiene dos opciones: colaborar con la verdad o proteger a Sánchez", afirmaba Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Senado.

Además, desde el PP han avanzado que preguntarán al exministro socialista por el 'sistema de mordidas', como lo llaman desde Génova, que mantiene imputado también a Santos Cerdán.

Precisamente un exsecretario de Organización del PSOE que, en esa misma sala a la que acudirá Ábalos, él ya defendió su inocencia: "Se está persiguiendo a un diputado de forma directa, la forma de perseguir es la propia de la Inquisición".

Un alegato similar al que también adoptó Koldo en su intervención en el Senado, la que fue la primera de la comisión sobre las mascarillas. Entonces, el exasesor de Ábalos llegó a cuestionarse si "todos ustedes me llamarán cuando me declaren inocente". A parte de ese tipo de respuestas, evitó declarar en el resto. Una decisión que también adoptó su exmujer, Patricia Úriz.

Una trama con la que arranca el calendario judicial este año y que sitúa a Ábalos en la antesala de un próximo juicio oral ante el que se mantiene "fuerte y firme" porque, a pesar de estar en prisión, no se va a "doblegar ni a callar".

