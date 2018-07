El portavoz de PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha afirmado que "la normalidad constitucional y política" dicta que en primer lugar se proponga formar gobierno a Rajoy al haber sido el más votado, "aunque ya se sepa que es parte del pasado".

Hernando, en declaraciones en el programa "Más que uno" de Onda Cero, ha opinado que si Rajoy rechazase ser el primero en intentar formar gobierno, ya que no tiene garantizados los apoyos para ser reelegido, "sería reconocer un fracaso de unas dimensiones tan espectaculares y defraudaría a su electorado y a su partido".

El portavoz socialista ha considerado que aunque cree que "no se va a dar" el escenario de que Sánchez sea el primero en someterse a la investidura, no rehuiría el mandato. "Lo intentaremos. No vamos a abdicar de esa responsabilidad, porque Sánchez se presentó para ser candidato a la presidencia del Gobierno y lo va a intentar", ha garantizado el portavoz socialista.

En caso de que Sánchez tuviera la opción de formar gobierno, Hernando ha adelantado que lo que haría es "hablar con todos, con izquierda y con derecha", y ha citado a Ciudadanos, Podemos e IU. Según el portavoz socialista, no se trataría de dialogar sobre "una suma aritmética de escaños", sino sobre propuestas.

Hernando ha precisado que el objetivo de Sánchez no es gobernar "en ningún caso a cualquier precio", sino sobre la base de "un programa de cambio y de progreso". Ha apuntado que el PSOE aún no ha iniciado contactos para intentar formar gobierno porque es "muy respetuoso con los tiempos" y asume que ahora le toca a Rajoy intentarlo.

El dirigente del PSOE ha considerado "muy difícil" que Rajoy sea reelegido porque "se lo ha ganado a pulso después de cuatro años de un rodillo absoluto" por la mayoría absoluta del PP, en los que "no ha sido capaz de acordar ninguna ley con nadie".

"Rajoy no ha sido un ejemplo de diálogo, sino de todo lo contrario, de atrincheramiento", le ha reprochado. Hernando ha reiterado que el PSOE no aceptará la celebración de un referéndum en Cataluña, como sostiene Podemos, como condición para llegar a una alianza de gobierno.

Según el diputado socialista, la postura de su partido es "clara y nítida" y pasa por la convocatoria de un referéndum en el que participen los catalanes y el resto de españoles sobre una reforma de la Constitución.