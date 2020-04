Casi dos meses después de que se decretase el estado de alarma y que limitásemos al máximo el contacto social, el reencuentro con familiares y amigos está más cerca que nunca. Aunque todavía no sabemos las condiciones de las visitas, a partir del 11 de mayo, si todo va bien y nuestro territorio ha entrado en la fase 1 de la desescalada, podremos tener contacto con grupos reducidos de personas que no sean vulnerables al coronavirus ni tengan patologías previas.

Eso sí, el documento previo de la desescalada no especifica el lugar en el que podremos quedar. Todavía se desconoce si podremos vernos dentro o fuera de las casas.

En torno a finales de mayo, (en la fase 2 o intermedia), los grupos de personas con la que podremos reunirnos serán más amplios y en la fase 3, a principios de junio, el contacto social solo estará limitado para personas vulnerables o con patologías previas.

Las fechas que se barajan son orientativas, ya que cada territorio pasará de una fase a otra siempre y cuando se cumplan todos los marcadores requeridos por las autoridades sanitarias.

¿Puedo visitar a familiares y amigos de otras provincias?

En ninguna de las primeras fases se permite la movilidad entre provincias. Tendremos que esperar a que todo el país esté en la fase 4 o de nueva normalidad para poder visitar a familiares y amigos en otras provincias. Es decir, hasta el mes de julio, que es cuando el Ejecutivo estima que España entera vivirá ya en la fase final de la desescalada.

Si tu territorio ha entrado en la nueva normalidad, pero al que quieres viajar no, no se permitirá la movilidad. O sea, que si una provincia está en fase 3, aunque tu provincia ya esté en la nueva normalidad, no podrás viajar a ella.

Aunque existen excepciones en la que sí podremos movernos entre provincias antes de la nueva normalidad: por motivos laborales o por el fallecimiento de un familiar.

¿Cuándo entrará mi provincia en la Fase 1?

El 11 de mayo la mayoría de territorios comenzarán la fase 1, excepto las islas de Formentera, El Hierro, La Gomera y La Graciosa que lo harán el 4 de mayo, cuando el resto de España comienza la fase de preparación a la desescalada.

Como ya hemos dicho, el calendario de la desescalada es orientativo y depende de la evolución de la pandemia en cada provincia. Se estima que cada una de estas fases de la desescalada tendrá una duración mínima de dos semanas (que es el tiempo estimado de propagación del coronavirus) y una duración total de unas 6 u 8 semanas. Por lo que viviremos en la nueva normalidad a finales de junio aproximadamente.

Lo que está claro es que la nueva normalidad no será como la que teníamos antes de la pandemia, esa no volverá hasta que exista una vacuna contra la COVID-19. Por eso, el uso de mascarillas será altamente recomendado y las medidas de higiene tendrán que continuar siendo obligatorias.