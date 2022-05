Alberto Núñez Feijóo lo hizo hace unos días ante empresarios catalanes, pero hoy, por primera vez, alguien importante de su equipo ha evidenciado el giro territorial que quiere imponer, al menos, en la dialéctica. Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, cree que España es "un Estado plurinacional".

Con esta expresión se ha referido a nuestro país en una entrevista en 'El Mundo', aunque en televisión, ha preferido utilizar otros términos: "Entendemos la sensibilidad de cada territorio y la pluriculturalidad, el plurilingüismo que hay". Es cierto también que Bendodo ha querido hacer a posterior una rectificación, alegando que no explicó su postura "correctamente2.

"La aclaro: España es una Nación indisoluble de 17 autonomías con identidades propias. Se pueden respetar las diferencias de cada comunidad autónoma y defender una España única y respetuosa con el art. 2 de la Constitución", ha apostillado.

Sin embargo, este giro en la idea política de España ya lo dejó entrever Feijóo frente a importantes empresarios catalanes, al decir que "una comunidad autónoma, una nacionalidad histórica como Galicia, Cataluña o Euskadi, dialoga, acuerda, discrepa con el Gobierno central, no con el Estado. Las comunidades autónomas no están en el Estado, son Estado".

Un concepto, la plurinacionalidad, que al menos hasta ahora era ajeno al ideario del PP. Y es que aunque Bendodo afirma que en su partido no ha sido el primero en utilizarla, e insiste en que ha "oído a Aznar afirmar públicamente que España era un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico", en la hemeroteca, las declaraciones de Aznar van en el sentido contrario. "España no es un estado plurinacional, ni multinivel, ni la madre que los parió", llegó a decir el expresidente del Gobierno en una ocasión.

La cuestión de la plurinacionalidad también ha sido arma arrojadiza en campañas electorales. Juanma Moreno, cuyo consejero de Presidencia es Bendodo o Pablo Casado la han utilizado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El exlíder del PP le acusó de "abrazar el concepto de plurinacionalidad que solo existe en la populista Bolivia". La nueva dirección del partido parece contradecirlo.

Críticas de Vox

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha respondido a Bendodo tras decir que España es un Estado plurinacional. "Cuando uno no tiene fe en la nación, no defiende sus fronteras, no combate a sus enemigos, no defiende las libertades y derechos de los españoles, acaba pactando con cualquiera para obtener el poder", ha espetado el líder del partido de extrema derecha.

"Acabamos de escuchar que el número tres del PP, el número 2 del PP en Andalucía, Bendodo, ha dicho que España es un estado plurinacional. Es decir, que España es un Estado, una cáscara. España para ellos no es una nación. Ya había dicho Feijóo hace muy poco tiempo que Galicia era una nación sin Estado. El problema de esas declaraciones es que demuestran su poca fe en la nación", ha apostillado Abascal.