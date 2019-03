Pablo Casado promete beneficios fiscales para los planes de pensiones: "No les va a penalizar el haber ahorrado"

Pablo Casado asegura que la propuesta de beneficios fiscales para los planes de pensiones busca ampliar el ahorro privado para la jubilación a todos los españoles y que no se paguen impuestos por retirar ese dinero.

El presidente del PP dice que llevará esta propuesta en su programa electoral y que extenderá estas bonificaciones a otros activos como acciones, depósitos o fondos de inversión.

"El PP garantizará el blindaje fiscal del ahorro. Lo que les garantizamos es que a la hora de acceder a ese ahorro, no les va a penalizar el haberse esforzado y el haber ahorrado cuando se jubilen o cuando necesiten ese dinero una vez que ya no tienen ingresos", afirma Casado en la clausura de la convención de Bienestar Social de PP en Ferrol.

Pablo Casado: "Lanzaremos una ley para que no se puedan utilizar los reales decretos para hacer campaña electoral"

Si Pablo Casado llega a la Moncloa se compromete a limitar los reales decretos: "Lanzaremos una ley para que no se pueda utilizar el mecanismo de los reales decretos para hacer campaña electoral usando el dinero del contribuyente".

Porque dice, Pedro Sánchez está utilizando las instituciones para prometer medidas que no va a poder sacar adelante: "No va a poder poner en práctica y que no va a poder pagar. Es decir, pedir la ronda para que lo pague quien venga".