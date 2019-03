Pablo Casado: "Lanzaremos una ley para que no se puedan utilizar los reales decretos para hacer campaña electoral"

Si Pablo Casado llega a la Moncloa se compromete a limitar los reales decretos: "Lanzaremos una ley para que no se pueda utilizar el mecanismo de los reales decretos para hacer campaña electoral usando el dinero del contribuyente".

Porque dice, Pedro Sánchez está utilizando las instituciones para prometer medidas que no va a poder sacar adelante: "No va a poder poner en práctica y que no va a poder pagar. Es decir, pedir la ronda para que lo pague quien venga".

También críticas desde Podemos, pero En este caso porque consideran insuficientes las propuestas en materia de vivienda: "Este real decreto es como si viene un tsunami y le damos a la gente paraguas ", defiende Ione Belarra.

Los viernes sociales anunciados por el Gobierno arrancaron con un decreto ley del alquiler para tratar de proteger a los inquilinos. "Una lista significativa de precios de la vivienda y los vamos a vincular a la subida del IPC", decía la portavoz del Gobierno.

Además medidas para luchar contra la brecha salarial y otro real decreto para ampliar el permiso de paternidad hasta las 16 semanas. Estos que se publicarán en el BOE la próxima semana y que tendrán que ser convalidados por la diputación permanente en un periodo de 30 días.

Ante los ataques de Casado el Gobierno se defiende: "El PP fue el Gobierno que más decretos leyes aprobó en la historia. Para los demás no vale, ellos tienen licencia para todo y los demás estamos por accidente" ha defendido José Luis Ábalos.

Argumentan que el PP hizo lo mismo. Ya con el anuncio de la convocatoria electoral de Mariano Rajoy, el Gobierno popular aprobó varios reales decretos. Y no solo eso, también aprobó decretos legislativos impulsados desde el Congreso. Es decir, el Partido Popular aprovechó su mayoría absoluta de para poner en marcha varios de estos decretos legislativos en periodo preelectoral.