"A Pablo Casado se le ha ajusticiado como se haría siguiendo la omertá mafiosa. No hay mejor explicación para comprender lo que ha ocurrido con el líder del PP que acudir al código siciliano que impide informar sobre las actividades delictivas de los componentes de la organización. Para los miembros de la derecha Pablo Casado es un cascittuni que tiene que ser ajusticiado y mostrado a la militancia con los genitales en la boca. No se tiene piedad con los chivatos que sacan fuera de la organización lo que se debe dirimir dentro. Casado no ha entendido una cosa muy sencilla para ser presidente del principal partido de la derecha; robar no esta mal, solo importa que no se note".

Así se pronuncia Antonio Maestre sobre la guerra interna en el Partido Popular. Puedes leer su artículo para El Muro de laSexta en este enlace.