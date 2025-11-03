Las opciones de Mazón tras dimitir en diferido: "Va a intentar alargar los tiempos para al final decir 'me quedo por responsabilidad'"

El contexto Hasta que la dimisión no se publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, Mazón sigue siendo president. En tal caso, "dejará la pelota en el tejado de Vox, pactar con ellos y complicar la búsqueda de un candidato".

Carlos Mazón sigue siendo president de la Generalitat Valenciana. Hasta que su dimisión no se publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, su cargo continúa vigente. Ha hablado de marcharse, pero no se ha ido. Por más vueltas que haya dado, no ha firmado su renuncia. Y aunque ha deslizado la posibilidad de un sucesor, primero tendrá que contar con el visto bueno de Vox, porque el PP no tiene los votos suficientes en Les Corts para investir a un nuevo president.

Según ha podido saber laSexta, los primeros contactos se han producido a nivel autonómico, pero la vía decisiva será la nacional, con Vox marcando ahora los tiempos.

La periodista de laSexta, Ana Pastor, ha esbozado el posible escenario: "Va a intentar alargar los tiempos. Dejar la pelota en el tejado de Vox, pactar con ellos y complicar la búsqueda de un candidato. Enredar y dejar pasar el tiempo hasta que, al final, el PP diga: 'No hay otro candidato, me quedo por responsabilidad'".

Otro punto clave son las elecciones. Aunque Mazón no las mencionó en su discurso, su equipo sí ha dejado entrever esa posibilidad."Nos trasladan que, si se mantiene mucho tiempo en funciones y no hay un candidato viable, habría que convocar elecciones", ha explicado Pastor.

Fuentes cercanas al PP valenciano reconocen que el desconcierto es total. Muchos dirigentes se enteraron por los medios de comunicación de que la dimisión no era efectiva. Tal es así que tampoco tienen claridad si mañana habrá Consell, que se celebra todos los martes, porque aún no está en la agenda.

Algunos, incluso, preguntaban anoche si alguien conocía la hora de la comparecencia, reflejo del caos interno que vive ahora mismo el PP valenciano, que tendrá que decidir en las próximas horas cómo encarar esta crisis."Consideran que tendran que convocar algún tipo de reunión", ha subrayado Pastor.