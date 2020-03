La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que aprecia una "estabilización" en los casos de España e Italia y "espera" que ambos países estén en el "pico de la curva", por lo que llamó a"presionar" para que los casos comiencen a bajar no basta con "encerrar a la gente y ya", sino que se "requiere empujar con medidas de salud pública".

"¿Esperamos que Italia y España están en el pico de la curva? Sí. Pero la pregunta es cómo seguir bajando; no es solamente encerrar a la gente y ya. Bajar los números requiere empujar con medidas de salud pública", aseguró el director de Emergencias de la OMS, el doctor Mike Ryan, en una rueda de prensa celebrada en Ginebra (Suiza).

Y es que "si comparamos a Italia y España con lo que pasó en Wuhan, la diferencia principal es que en Wuhan no sólo encerraron a la gente, sino que siguieron buscando los casos", aseguró este portavoz de la organización sanitaria de Naciones Unidas.

A juicio de la OMS, es preciso "redoblar los esfuerzos para presionar y que bajen" los contagios, aunque reconoció que en estos momentos "deberíamos notar una estabilización", al tiempo que señaló que los casos que se notifican ahora suelen ser contagios que se registran con un retraso de dos semanas. Según los datos hechos públicos este lunes por el Ministerio de Sanidad de España, el número de contagiados asciende a 85.195 y ya es el tercer país del mundo en número de casos, superando a China.

Además, en las últimas 24 horas se notificaron 812 muertes por coronavirus, lo que eleva a 7.340 las personas que han fallecido desde el primer caso en España. El número de casos ha aumentado en 6.398 en un día y ya suman 85.195 los contagiados. No obstante, en los últimos días se observa una reducción en el número de casos positivos que se reportan diariamente.

La OMS insistió tanto a España como a Italia en que el confinamiento les da el tiempo que "tienen que usar para seguir buscando agresivamente los casos de coronavirus", aislando a los contactos y tratando a los infectados. Y es que "es la forma de bajar la curva", dijo la epidemióloga Maria Van Kerkhove. Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se refirió a las medidas de confinamiento adoptadas por muchos países, entre ellos España.

"No recomendamos que las personas sanas lleven mascarillas"

En este sentido, dijo que "mucha gente tiene que trabajar todos los días para ganarse el pan de cada día" y "los gobiernos tienen que tener en cuenta a esta gente cuando deciden hacer cuarentenas o limitar movimientos". No obstante, "la pandemia de Covid-19 está poniendo mucha presión en los sistemas de salud en muchos países", dijo, de forma que "el rápido aumento de la demanda de las instalaciones y profesionales sanitarios amenaza con dejar algunos servicios de salud incapaces de operar efectivamente".

El doctor Ryan también intervino para precisar que "no recomendamos que las personas que están sanas lleven mascarillas", ya que "no hay pruebas de ningún beneficio" y, por el contrario, "si no se manipulan bien hay riesgos".

También afeó que, mientras muchas personas sanas las emplean, "faltan mascarillas en todo el mundo" y "los médicos están expuestos al coronavirus cada segundo de cada día". Por último, el director OMS aclaró que no hay razón para separar a las madres de sus recién nacidos y que se les permita amamantar. "Es muy importante que las mujeres puedan amamantar a sus bebés. Hay algunas precauciones que tomar, pero pueden hacerlo de forma segura".