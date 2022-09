La exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados y excandidata de la formación de extrema derecha para la Junta de Andalucía, Macarena Olona, señala a Vox como autor de los mensajes de carácter sexual - con audios incluidos - que ha recibido en redes sociales, de los cuales la mayoría de ellos fueron enviados por una cuenta llamada Españabola por Twitter y Telegram. Según ha señalado en su último comentario en Twitter, ya ha interpuesto una denuncia.

Así, Olona ha expresado que lo peor de los mensajes no es el contenido sino que se use a los "niños del partido (@espanacamarada) para hacer el trabajo sucio a los mayores". Según una investigación publicada por The HuffPost, detrás de las amenazas estaría un joven de Vox en Cataluña. Y así lo ha dado a entender ella en uno de sus tuits: "Cataluña quedaba muy lejos del @Congreso_Es".

Además, la excandidata de la formación de extrema derecha para la Junta de Andalucía ha retuiteado un artículo de The Objective en el que señalan que el "usuario está a sueldo del partido como asesor en Cataluña a pesar de su relación con la ideología nazi".

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros ha respondido en el Congreso de los Diputados a las acusaciones de su excompañera. Así, ha optado por leer textualmente una circular internar, que asegura, se distribuyó por WhatsApp desde la formación el pasado domingo. Según explicaba, desde el partido pidieron que desde ninguna cuenta del partido o de cargos públicos se uniesen a la lluvia de comentarios críticos contra Olona en redes sociales, tras las declaraciones - publicados en varios medios - que ella hizo en contra de la formación. "

El que Macarena sea utilizada por quienes quieren dañar nuestro proyecto no debe hacernos olvidar que fue nuestra compañera", ha leído Espinosa de los Monteros en rueda de prensa.