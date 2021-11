El diputado socialista Odón Elorza protagonizó este miércoles un tenso encontronazo con un parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Guillermo Díaz acusó al Gobierno de Sánchez de querer "borrar de la memoria a ETA para poder pactar con Otegi tranquilamente". Unas declaraciones que indignaron a Elorza, que realizó un durísimo -pero a la vez sentido- discurso contra este diputado y el resto de la oposición y en recuerdo de algunas de las víctimas de la banda terrorista.

Horas después, ha querido explicar por qué reaccionó de la forma en que lo hizo. "No fue exactamente la referencia a ETA la que hizo que cambiara mi discurso. Tuve que improvisar, antes de intervenir lo hizo el portavoz suplente de Ciudadanos, quienes llevan mucho tiempo haciendo de aliados útiles de Vox", ha expuesto Elorza en una entrevista concedida a 'La Cafetera', y ha añadido: "(El diputado) citó a Múgica y Lluch para lanzarlos contra el Gobierno por los PGE".

"Nos lo restregó por la cara, eran muy amigos personales, y eso me alteró", ha reconocido el diputado del PSOE, que cree que "no es bueno en la vida parlamentaria perder las formas", si bien a veces "por dignidad hay que hablar de sentimientos". Elorza ha lamentado que este Gobierno lleve "dos años siendo atacado por las derechas hablando de 'pactos con ETA' y del 'Presupuesto de ETA'", y ha denunciado que esto "es un continua manipulación e intoxicación".

Para el parlamentario socialista, "parece como si ETA estuviera todavía presente, asesinando", y si bien ha lamentado que "a la derecha le interesa que ETA protagonice estos debates", también ha admitido que este episodio ha sido el que colmó su paciencia. ¿Y qué sucede con las víctimas del franquismo? Elorza lo tiene claro: "Consideran que eso está ya pasado y superado, que no hay nada que recuperar, que la Ley de Memoria Democrática confronta y rompe la Transición. Dicen barbaridades y forma parte de una estrategia".

Ya se ha visto en Cádiz, están jugando a la estrategia de penetración en el voto obrero de gente que lo esta pasando mal"

"Eso tiene el riesgo de que vaya calando. La manipulación y la intoxicación va haciendo mella en la opinión pública en sectores no muy informados", ha valorado, reconociendo, al hilo de estas dos cuestiones, la de ETA y la de la memoria histórica, que "es agotador lo que se soporta en la cámara, sobre todo con Vox y su actitud chulesca". Unas actitudes que, según el diputado, pueden ser muy peligrosas: "Ya se ha visto en Cádiz, están jugando a la estrategia de penetración en el voto obrero de gente que lo esta pasando mal".

Una estrategia que lleva al riesgo "de que la derecha y extrema derecha crezcan", otro tema en el que ha querido profundizar el parlamentario: "No tengo ninguna duda (de una involución en nuestro país) si ganan las derechas, PP con Vox, porque entiendo que Cs va a desaparecer. Si ganan habrá una involución legislativa, en derechos y libertades, políticas económicas y lo público". Y ha insistido en algo que exclamó desde la tribuna del Congreso: "Hay gente que tienen vocación de golpismo. No hablo del golpismo clásico del 'generalito' Franco, hablo de lo de Brasil con Lula, lo que intentó hacer Trump...".

Elorza, en sintonía con el Gobierno tras la polémica de Arnaldo

"Hay modelos de golpismo diferentes acomodados al siglo XXI, jugando a la desinformación, a las presiones económicas", ha añadido Elorza, que ha pedido tener "mucho cuidado" porque tenemos "el riesgo de perder lo que hemos hecho": "Esto no es 'que viene el lobo', es una realidad". El tenso debate que vivió el diputado del PSOE ayer en el Congreso no ha sido el único tema de conversación en esta entrevista, en la que también le han preguntado por esa decisión de romper la disciplina de su partido para votar en contra de la candidatura de Enrique Arnaldo como magistrado del Constitucional.

¿Se siente Elorza en sintonía con la línea del PSOE dentro del Gobierno? "En general, sí", ha contestado, explicando que "es un Gobierno de las izquierdas, plural, progresista, y está haciendo la inmensa mayoría de las cosas bien". El parlamentario ha querido recordar que este no ha sido un Gobierno "normal por la pandemia" y que "con sus tensiones internas va razonablemente bien". Sí cree que en algunos temas el Gobierno "podría haber hecho un ejercicio de mayor sensibilidad democrática; por ejemplo, con el Tribunal Constitucional".

En este sentido, sí cree que "hay que tener mas sensibilidad a la hora de las negociaciones con el PP para esos órganos, no puede pasarse por el colador a esos personajes que no tengan un prestigio o integridad, no a prueba de bombas, pero sí reconocida". Y ha concluido su intervención relativa a esta cuestión con una reflexión y una certeza: "Aquí ha habido algún fallo, quizá por estrategia, que se me escapa, pero yo apoyo a este Gobierno a tope".