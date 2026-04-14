El obispo Munilla, sobre Trump: "Las palabras del papa han molestado a la fiera, como el agua bendita a la niña del exorcista"

El contexto Estas declaraciones se producen después de que este lunes Trump arremetiera contra el papa León XIV y dijera que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela.

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha atacado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus críticas al papa León XIV. "Las palabras profundísimas del papa han molestado a la fiera como el agua bendita a la niña del exorcista. Cuando uno predica lo que tiene que predicar lo lógico es que el demonio se desate, porque se desata cuando la palabra de Dios es predicada", ha añadido el prelado", ha asegurado Munilla en su programa Sexto Continente de Radio María.

Así, el obispo se ha preguntado "¿por qué le pone tan nervioso a Trump que el papa recuerde las palabras de Juan Pablo II ante la guerra de Irak en 2003?", y se ha respondido a sí mismo: "porque le están mentando en lo que él mismo había dicho que fue un desastre, sin embargo, la droga del poder, de pretender ser el dueño del mundo es muy seductora".

Munilla ha criticado que es un "delirio de omnipotencia" de Trump creerse el dueño del mundo. "Hemos tocado el trigémino al hombre que se cree el más poderoso del mundo", ha dicho. Además, ha añadido que "si en este momento la Iglesia no da su palabra con fuerza el Señor nos dirá, ¿dónde estuvisteis, perros mudos?".

Las críticas de Trump al papa

Estas declaraciones se producen después de que este lunes Trump arremetiera contra el papa León XIV y haya dicho que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela. "El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", ha escrito el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...). Y no quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido", declaró. Asimismo, Trump sugirió que León XIV fue elegido papa "porque era estadounidense, y pensaron que sería la mejor forma de lidiar" con el republicano, y le instó a "estar agradecido".

"León debería ponerse las pilas como papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran papa, no un político", dijo el presidente, entre otras cosas. "Prefiero mucho más a su hermano Louis que a él, porque Louis es totalmente MAGA (Hacer Estados Unidos Grande de Nuevo, su lema de campaña). Él lo entiende, y León no", apostilló.

El papa responde a las críticas de Trump: "La Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra"

Tras esto, el papa León XIV respondió a Trump y le recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.

"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto a él. Además, León XIV aseguró además que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".

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